CC Adeje advierte de que el PSOE pueda estar haciendo del Ayuntamiento una "sociedad familiar"

Coalición Canaria en Adeje argumenta que la hermana del alcalde, Carmen Nieves Rodríguez Fraga, tras ser cesada en 2017 como viceconsejera de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, es nombrada por su hermano como Asesora en el Ayuntamiento con una retribución anual de 48.000 euros. Anteriormente fue el yerno del alcalde quien obtuvo una plaza fija como funcionario. Ahora es Daniel Melo Rodríguez, sobrino del mandatario e hijo de Carmen Nieves Rodríguez Fraga, quien será el nuevo edil que sustituya a Ermitas Moreira (hasta ahora concejala de Turismo, Innovación y Medio Ambiente) tras su renuncia y marcha al Cabildo de Tenerife. Se da la circunstancia de que Melo, tras las elecciones del pasado mes de Mayo, había sido nombrado "a dedo" en el mes de Julio por el alcalde, Coordinador de Juventud en el Consistorio con una retribución anual de 38.000 euros.

Oliver Tacoronte, portavoz nacionalista en el consistorio adejero, considera que "no son éticos estos movimientos y menos aún en una institución pública. Esto no ayuda a dignificar la política, por lo que se hace necesario cambiar y acabar con estas formas en nuestro municipio después de 32 años de gobierno socialista".

Recuerda en este sentido, que en su propuesta electoral firmada ante notario, CC incluyó un código ético y de transparencia en el que, entre otros puntos, se especificaba la no contratación de familiares, "precisamente -agrega- para que el Ayuntamiento no se convierta en una sociedad familiar, sino respetar escrupulosamente su carácter público y su función que no es otra que la de trabajar en beneficio de toda la ciudadanía adejera, a través de la participación ciudadana, con transparencia, para que puedan existir oportunidades para todos".