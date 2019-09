Melodie Mendoza: "Canarias no puede ser un mero espectador ante el cambio climático"

"No podemos permitirnos ser un mero espectador ante el cambio climatico sino contribuir activamente a frenar este problema mundial". Así de contundente se mostró la diputada de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias donde apremió al Gobierno a apostar de lleno por las energías renovables como una garantía de futuro para las próximas generaciones.

Mendoza lamentó que el planeta esté sufriendo una crisis de especie generada tras 200 años de una revolución industrial basada en los combustibles fósiles. "No hemos captado la importancia de este momento para nuestra especie, ya que el 99,5% de las especies que vivieron en nuestro planeta aparecieron y desaparecieron y nosotros no estamos haciendo méritos para no desaparecer, estamos devorando la Tierra y no es sostenible", destacó.

Reconoció que la cuenta atrás ya está activada pero al mismo tiempo se mostró esperanzada por frenar esta situación, convencida de que se puede crear una economia sostenible, controlar el cambio climático y superar esta crisis. En este sentido, aseguró que la opinión mundial está cada vez más implicada y en especial los más jóvenes, "que han entendido mucho antes que nosotros la importancia de cuidar nuestro hogar que se llama tierra y que, lamentablemente, no tiene sustituto".

Para Mendoza, es fundamental que se realice una apuesta decidida por las energías renovables, ya que recordó que afortunadamente Canarias cuenta con todos los recursos naturales para ser un paraíso de estas energía limpias. Por lo que puso el acento en la necesidad de implicar a toda la sociedad en este asunto de vital trascendencia para el futuro de la Tierra. "La lucha contra el cambio climático es una responsabilidad de todos y en esta tarea ASG va a estar implicada en todo momento", subrayó.