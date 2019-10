José Manuel Pitti: "En estos meses de legislatura el PSOE ha vuelto a demostrar que no son la voz de Canarias"

Tenerife/ El candidato de CC-PNC al Senado por Tenerife asegura que los datos son evidentes, mientras Fernando Clavijo ha presentado 17 iniciativas en la Cámara Alta, la actividad de los socialistas se reduce a una sola. El PSOE no ha trabajado por las Islas.

"No acabamos de entender cómo el PSOE asegura a bombo y platillo que serán la voz de Canarias cuando en estos meses sólo han presentado una iniciativa ante el Senado". José Manuel Pitti, candidato de CC-PNC por Tenerife a la Cámara Alta, para las elecciones del próximo 10 de Noviembre asegura no dar crédito "a que el PSOE se erija ahora en el partido que defiende a los canarios en Madrid, cuando los datos no pueden ser más esclarecedores: no han hecho nada".