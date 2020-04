Lidia Carrillo: "El pacto de gobierno progresista no corre peligro"

Tegueste/ La concejala del Ayuntamiento de Tegueste confirma que mantendrá su apoyo al actual grupo de gobierno de la corporación pese a su nueva condición de no adscrita.

La concejala del Ayuntamiento de Tegueste, Lidia Carrillo, hasta hace pocas fechas perteneciente a "Alternativa Sí se puede por Tenerife", aseguró que "el pacto de gobierno progresista no corre peligro", pese a que se confirmó su nueva condición de "no adscrita".



Carrillo explicó que "es vecina y empresaria en el municipio", no está liberada en el Ayuntamiento, y por lo tanto no recibe contraprestación económica. "Combino mi profesión con la actividad de concejala, porque mi intención es y ha sido prestar un servicio al pueblo de Tegueste. Es un honor seguir teniendo el acta de edil y espero poder aportar al equipo de gobierno toda mi experiencia y conocimiento, dada mi variada trayectoria personal y profesional", indicó.

En lo que a su salida de la agrupación local de "Alternativa Sí se puede por Tenerife", Lidia Carrillo comentó que se debe "a las diferencias con la gestión interna del grupo local", y considera que "sin ataduras", puede "aportar más en el actual equipo de gobierno".

"La gestión del grupo y la comunicación son para mí fundamentales y en el grupo de Sí se Puede en Tegueste se adolece de estos parámetros. La corporación es lo más importante y la estructura del partido debe estar al servicio de la misma y no supeditada al contrario. Considero que si un partido no tiene un funcionamiento apropiado, lo mejor para mí es no pertenecer a él y poder trabajar sin obstáculos", dijo Lidia Carrillo.