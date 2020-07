Melodie Mendoza: "Canarias debe ampliar la atención pediátrica hasta los 16 años"

La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, insiste en la necesidad de ampliar la atención pediátrica hasta los 16 años, y si fuera posible, extenderla hasta los 18 años, tal y como sucede en otras comunidades autónomas.

Mendoza requirió la puesta en marcha de esta medida, con el objetivo de garantizar una atención especializada hasta la edad adulta en el entorno adecuado, una reiterada demanda del personal sanitario, así como los sindicatos, colectivos como la Asociación Española contra el Cáncer o la Asociación Pequeño Valiente, además de los propios familiares.

Por ello, trasladó esta petición a la comisión parlamentaria de Sanidad, celebrada este lunes, con la intención de arrancar el compromiso del Gobierno autonómico para lograr aumentar la edad pediátrica hasta los 18 años y si no fuese posible, como mínimo que se garantice hasta los 16.

En este sentido, aludió a la difícil situación por la que pasan los jóvenes con cualquier patología al tener que compartir planta con pacientes adultos, una vez alcanzan los 14 años, una situación que también afecta a los servicios de urgencias. Explicó que "al no contar con un espacio específico, los jóvenes tienen que convivir con pacientes que presentan una enfermedad muy grave y de edad avanzada, lo que hace que los propios profesionales lo califiquen de inhumano".

Por ello, reiteró la necesidad de poner en marcha esta medida, "puesto que los propios sanitarios sostienen que este traslado supone un cambio brusco que debemos evitar, pues impacta de manera severa en los pacientes y en algunos casos puede generar efectos negativos en su enfermedad al romperse la confianza que se ha establecido con sus médicos".

"Son muchos los profesionales y las familias que llevan demandando esta iniciativa que beneficiará al conjunto de los jóvenes, por lo que está claro que debemos revisar el sistema actual, no sólo por una cuestión de humanidad sino también por eficiencia en los tratamientos que deben recibir", concluyó.