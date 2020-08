Curbelo pide prorrogar los ERTE para evitar la destrucción de empleo en las islas

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha solicitado al Estado una prórroga de los ERTE, al menos, hasta final de año, ante la lenta recuperación del sector turístico y la afección que esto tiene en el resto del tejido productivo de las islas que arrastra una tasa de desempleo superior al 21%.

"Canarias necesita mantener este instrumento que supone un balón de oxígeno a los 140.000 ciudadanos que están acogidos a él y que, a partir de septiembre, podrían quedarse sin percibir esta prestación, por lo que es primordial aportar estabilidad a las familias cuyos únicos ingresos que reciben son estos", aseveró.

Curbelo alertó de que la debilidad económica de las Islas puede verse agravada si no se prolongan los ERTE, "ya que una vez concluya el periodo por el que están aprobados actualmente, muchas empresas, de diferentes sectores no tendrán la actividad suficiente o, incluso, no habrán abierto, situación que se reflejará en más despidos y exclusión social".

Aludió a los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) que coloca a las islas como una de las comunidades autónomas más afectadas por la caída del empleo, con 225.000 parados, 97.000 inactivos y 140.000 en ERTE. "Son ya 460.000 los canarios que no tienen trabajo o están acogidos a un expediente de regulación temporal de empleo", precisó.

El diputado autonómico insistió en la unidad de acción ante una situación que ha puesto a prueba a la economía, la sanidad y la solidaridad entre territorios, a lo que hizo especial hincapié con una llamada a "esfuerzos conjuntos de todas las instituciones para dar salida a las dificultades económicas, especialmente, de los ayuntamientos y cabildos, que son las primeras puertas a las que acuden los ciudadanos", dijo.