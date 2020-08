Nueva Configuración del grupo de gobierno ramblero

El Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla presentó hoy de manera oficial la nueva constitución del Grupo de Gobierno tras que se incorporaran los dos concejales de la Agrupación Independiente de San Juan de la Rambla (AIS-CC). Esto es fruto del denominado "Pacto de la Concordia", que se oficializó el pasado 26 de mayo de 2019, cuando dos de los partidos con representación plenaria (PSOE, AUP-SSP) firmaron el citado pacto estableciendo como prioridad la concordia en el municipio y, en ese clima, el mejoramiento y progreso continuo de todos los ámbitos concernientes a San Juan de la Rambla. Tal como apunta la alcaldesa Fidela Velázquez, "este diálogo fue continuación del establecido a lo largo del mandato anterior, en el cual se produjeron múltiples puntos de encuentro entre ambas fuerzas que han desembocado en mejoras sustanciales para el municipio".

"La intención de la Alcaldía fue continuar profundizando en el diálogo entre partidos para lograr un amplio acuerdo entre las distintas fuerzas políticas partidarias del diálogo democrático, acuerdo que en las circunstancias actuales se torna en imprescindible para asegurar el bienestar de la ciudadanía y el progreso del territorio. El espíritu de diálogo de todos ha hecho que esa intención inicial haya cristalizado en la incorporación al Grupo de Gobierno de la fuerza política AIS-CC", especifica la Regidora.

El acuerdo se sustenta en las siguientes cuestiones previas:

• Mantener total transparencia y realizar consultas a los vecinos de los asuntos municipales.

• Priorizar la implementación y mantenimiento del clima de concordia y estabilidad institucional que garantice la consecución de los grandes objetivos que deben orientar la política municipal de cara al resto de legislatura.

• El acuerdo no supone compartir los mismos puntos de vista, pero el dialogo institucional, compartido con la ciudadanía, ha de tomar como punto de partida los siguientes objetivos básicos: la concordia ciudadana, la mejora del bienestar, el desarrollo de proyectos territoriales que optimicen los valores del municipio, el abordaje de los grandes retos del siglo XXI y la modernización de la administración.

En virtud de lo anterior, las fuerzas políticas participantes en el Pacto de la Concordia se comprometen a materializar los siguientes acuerdos:

• Mantener y llevar a término las inversiones previstas en el Presupuesto de 2020 y de la distribución de fondos del superávit de 2018 y 2019.

• Ejecutar todas las acciones e inversiones pendientes, tanto las que están en fase de proyecto como las que están en fase de inversión presupuestaria aprobadas y pendientes de ejecutar.

• El diálogo institucional marcará, en el futuro, las previsiones presupuestarias para el cumplimiento de los programas respectivos.

• Se priorizará el área de comunicación del municipio, que se ha demostrado tan importante en tiempos de pandemia. A tal fin se recuperará la radio municipal como herramienta informativa y de divulgación sociocomunitaria y cultural.

• La fuerza AIS-CC pasará a conformar la Mesa de seguimiento del pacto, con los miembros que la propia formación designe a tal fin.

LOS PRESUPUESTOS NO SE VERÁN AFECTADOS

Durante la comparecencia de prensa, la Alcaldesa especificó que la incorporación de los ediles de AIS-CC no supondrá un menoscabo al presupuesto municipal, pues "no varía el número de concejales liberados. Hasta la fecha contamos con cinco ediles liberados y con la nueva estructura se mantiene esa cifra. El Grupo de Gobierno pasa a estar compuesto por ocho ediles y tres de ellos no percibirán remuneración alguna del Consistorio". Los concejales que compaginarán su profesión con la administración local serán Jesús Ezequiel Domínguez, que sigue de profesor, Jonay Méndez que conserva su labor en una empresa privada y la propia alcaldesa Fidela Velázquez, que mantiene su condición de jubilada.

NUEVA DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS Y SERVICIOS

Fidela Velázquez Manuel: Alcaldesa – Presidenta (PSOE)

• Áreas

o Urbanismo, proyectos, vivienda, obras.

o Protocolo y comunicación.

o Relaciones Externas.

o Catastro.

o Hacienda.

o Servicios Sociales.

o Educación.

o Patrimonio Cultural.

o Deportes.

o Sanidad y Consumo.

• Servicios:

o Policía Local.

o Igualdad.

o Voluntariado.

Juan Agustín Siverio González: Primer Teniente de Alcalde. (AUP-SSP)

• Áreas

o Agricultura.

o Medio Ambiente y conservación de la naturaleza.

o Participación Ciudadana.

o Parques y Jardines.

o Servicios Municipales.

o Bienestar Animal.

• Servicios:

o Abastecimiento y evacuación de aguas.

o Montes públicos y pistas agrícolas.

o Soberanía energética: Alumbrado público.

o Granja escuela e instalaciones agropecuarias.

Jesús Ezequiel Domínguez González: Segundo Teniente de Alcalde. (PSOE)

• Áreas:

o Desarrollo local.

o Empleo y formación.

o Modernización municipal y nuevas tecnologías.

o Comercio.

o Cultura.

o Patrimonio.

o Turismo.

• Servicios:

o Universidad Popular.

o Mercado.

o Bibliotecas municipales.

o Cementerio y servicios municipales.

Jonay Méndez Vargas: Tercer Teniente de Alcalde. (AIS-CC)

• Áreas:

o Obras públicas.

o Transporte.

o Movilidad.

o Accesibilidad.

o Tráfico.

o Protección Civil.

o Recursos Humanos.

o Régimen Interior.

Priscila Díaz Bethencourt: Concejala. (PSOE)

• Servicios:

o Drogodependencias.

o Pabellón municipal.

o Campos de fútbol.

o Polideportivos.

o Ludotecas.

o Ferias, festejos y romerías.

o Juventud.

o Animación sociocultural.

Gloria María Méndez Quintero: Concejala. (PSOE)

• Servicios:

o Centro ocupacional de personas con discapacidad.

o Mayores.

o Escuelas infantiles.

o Familia e infancia.

Luis Manuel Piñero Falcón: Concejal. (AUP-SSP)

• Servicios:

o Revisión catastral.

o Participación vecinal.

o Protección de los animales.

o Urbanismo: Disciplina urbanística.

o Urbanismo: Revisión de planes parciales y generales.

o Gestión de residuos.

Juan Ramos Reyes: Concejal. (AIS-CC)

• Servicios:

o Padrón municipal.

o Estadística.

o Mantenimiento de vías y edificios.

o Parque móvil.

o Compras y suministros.

o Almacén municipal.