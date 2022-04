CC exige al Gobierno una mejora inmediata de las condiciones laborales y retributivas de los profesionales médicos

Coalición Canaria de Tenerife exigió hoy al Gobierno de Canarias que lleve a cabo de manera inmediata una serie de mejoras en las condiciones laborales y retributivas de los profesionales médicos de la isla de Tenerife y del Archipiélago para buscar una solución al "deterioro" que sufren los profesionales y la Atención Primaria.

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC y senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, el secretario general de CC de Tenerife, Francisco Linares, y la diputada del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), Socorro Beato, mantuvieron ayer una reunión con el secretario general del Sindicato Profesional de Médicos de Tenerife (CESM), Levy Cabrera, y con las delegadas sindicales del CESM Rosa Bordón y Mónica Martín, para analizar la situación actual de los profesionales sanitarios en la isla debido al impacto de la pandemia, la saturación de la Atención Primaria y las consecuencias de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno.

En este sentido, los nacionalistas instaron al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres a dar "estabilidad de una vez por todas a los profesionales sanitarios" y acabar, de esta manera, con la temporalidad. En este sentido, desde CC exigieron al presidente canario que resuelva "de manera urgente" la saturación de la Atención Primaria, una situación que tiene a los profesionales médicos al "borde del colapso" lo que ocasiona que, además, "no puedan dar cobertura a las necesidades de los ciudadanos que precisan asistencia".

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC y senador por la Comunidad Autónoma destacó que estas reuniones se enmarcan dentro del proyecto iniciado por CC denominado "Canarias Te Necesita", un diálogo abierto con la sociedad en la que los nacionalistas quieren proyectar una hoja de ruta hacia la Canarias del futuro.

En este sentido, Clavijo instó al Gobierno canario a desarrollar una serie de mejoras sobre los recursos humanos de los profesionales, como aumentar las plantillas a las necesidades reales, la interinización de todos los eventuales estructurales, la estabilización de todos lo interinos y llevar a cabo mejoras contractuales.

Para el senador nacionalista, una de las necesidades más urgentes, "y que tienen que acometer ya el Gobierno es resolver el problema de la estabilidad en el Servicio Canario de La Salud". En esta línea, el secretario general del Sindicato Profesional de Médicos de Tenerife (CESM), Levy Cabrera, aseguró que "lo ideal sería realizar 3 OPEs anuales, al menos, para acabar de resolver totalmente con la temporalidad". Después, "celebrar OPEs cada dos años como máximo para que no se vuelva a repetir el mismo problema".

Levy aseveró durante la reunión que "el problema es que Canarias es la comunidad con menos convocatorias de empleo. Nos hemos quedado atrás porque la temporalidad que hay en Canarias no existe en otra región. Nos hemos quedado solos y nuestros médicos se van".

"Otro de los aspectos importantes", prosiguió el secretario general de CESM Tenerife, "es resolver de manera urgente la situación de los interinos que ahora mismo están padeciendo los abusos de temporalidad. Algunos llevan más de 20 años sin poder presentare a una oposición, y para estas personas hay que buscar una solución inmediata".

Nuevo modelo

Por su parte, el secretario general insular de CC de Tenerife, Francisco Linares, solicitó al Gobierno una revisión y actualización de los conceptos en el sistema retributivo, que se revaloricen las Tarjetas Sanitarias Individuales, que se recupere el 100% del cobro de las pagas extraordinarias y un nuevo modelo y cuantías de incentivos "que dependan de los profesionales y no de las gerencias".

Asimismo, Linares abogó por "un nuevo modelo de Atención Primaria adaptada a la realidad, mejorar la relación entre Atención Primaria y Atención Especializada y disminuir la ratio de usuarios para médicos de AP y pediatras".

Linares denunció que el Gobierno de Canarias "no ha hecho más que improvisar" en materia sanitaria y "niega" la realidad que padecen tanto los profesionales como los pacientes. Una realidad que, según critican los nacionalistas tinerfeños, el Gobierno canario "se niega a ver" mientras la sanidad pública tinerfeña en centros hospitalarios y Atención Primaria "agoniza" ante la falta de médicos y personal sanitario, lo que supone un "golpe a los profesionales, pero también a la población".

El secretario general insular de CC de Tenerife reclamó al Gobierno canario que "no dé la espalda a esta realidad tinerfeña", ya que la falta de sanitarios está poniendo al borde del colapso al sistema sanitario y a sus profesionales, que se encuentran "desbordados". Una situación que además afecta directamente a la población, que ve como la administración "no garantiza su acceso al sistema sanitario".