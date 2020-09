Cabildo de El Hierro lleva a cabo una campaña de retirada de amianto del ámbito insular con destino a un gestor autorizado

El Hierro/ El Cabildo de El Hierro, con la colaboración de los ayuntamientos, ha llevado a cabo una campaña inicial de retirada de residuos de amianto fuera del ámbito insular. Para ello, se ha contrato a un gestor autorizado que lleva dos días en la isla llevando cabo la retirada de estos residuos y su tratamiento, consistente en la "encapsulación" de los mismos que permite su traslado a un vertedero de residuos peligrosos en La Península, según ha informado hoy la consejera insular de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Montserrat Gutiérrez.



"En esta campaña se ha conseguido retirar y tratar inicialmente para poder gestionar y dar tratamiento final autorizado a 14 metros cúbicos de residuos de amianto, lo que supone una acción muy importante desde el punto de vista medioambiental y de salud pública", informa.

Tras esta campaña inicial, el Cabildo de El Hierro tiene la voluntad de llevar a cabo próximamente otra campaña dirigida esta vez a todos los vecinos, en la que se abrirá un periodo donde las personas que tengan amianto (uralita) y la necesidad de su gestión se pongan en contacto con un teléfono que de determinará a tal fin, para con los datos que se obtengan elaborar posteriormente una base que permita georreferenciar los puntos de recogida y proceder a su retirada.

El amianto se ha convertido en problema de gestión de residuos dada su peligrosidad y, en tanto, la necesidad de su gestión y tratamiento adecuados en cumplimiento de la legislación vigente en esta materia. Se trata de un residuo que de no ser alterado no produce graves afecciones, pero que en caso contario puede afectar gravemente a la salud de las personas y, por ello, no debe ser manipulado, ni retirado y mucho menos abandonado en el entorno natural ni en los contenedores de residuos urbanos, donde genera muchos problemas, ya que puede afectar a la salud de los operarios de recogida, generar averías en el sistema de compactación de los vehículos de recogida y llegar indebidamente a vertedero.

Debido a estas especiales circunstancias al tratarse de un residuo peligroso, la consejera solicita la colaboración ciudadana para lograr que El Hierro controle su paulatina eliminación con garantías medioambientales.

El 22 de enero de 2000, la Isla de El Hierro fue declarada Reserva de Biosfera en el marco del Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO, comprometiéndose a conservar la biodiversidad, restaurar y mejorar los servicios de los ecosistemas y fomentar el uso sostenible de los recursos naturales.

"Hoy, tras 20 años de experiencia, nuestra Reserva nos ofrece posibilidades innovadoras de un futuro sostenible, donde la participación de sus habitantes es, sin duda, la clave fundamental en este modelo de armonía con la naturaleza. Así, todas nuestras actividades van encaminadas a que todos seamos conscientes de la interacción con nuestro planeta, y actuemos de manera colectiva y responsable para construir una sociedad próspera en armonía con la biosfera", dice.

