El Cabildo de El Hierro activa el Plan Insular de Emergencias por lluvias

En las Islas las lluvias son muy irregulares y en ocasiones de carácter torrencial, pudiéndose registrar precipitaciones muy intensas en pocas horas que pueden provocar barranqueras e inundaciones. Por ello, el Cabildo de El Hierro, en base a la declaración de este Fenómeno Meteorológico Adverso, activa el Plan Insular de Emergencias (PEIN) en situación de alerta por lluvias desde la misma fecha y hora.

Recomendaciones a la Población:

• Revise el estado de los tejados, azoteas y bidones, así como los desagües.

• Aunque el cielo esté despejado, no estacione vehículos ni acampe en el cauce de los barrancos.

• Evite los desplazamientos, en caso de necesidad, conduzca con precaución y no atraviese las zonas inundadas.

COMO ACTUAR

• Siga los medios de comunicación y la información canalizada por fuentes fiables en sus páginas web y redes sociales.

• Si observa que la tormenta viene acompañada de rayos o relámpagos, cierre las ventanas y puertas de la vivienda ya que las corrientes de aire atraen los rayos.

• Desenchufe los aparatos eléctricos para evitar que sean dañados por una subida de tensión o que ocasionen descargas eléctricas.

• En caso de que puede producirse una inundación desconecte el interruptor general de electricidad de la vivienda.

• Si está en el campo recuerde que no debe refugiarse debajo de árboles solitarios, ni subir a zonas elevadas y aléjese de alambradas, torres o cualquier estructura metálica.

• Si la tormenta le sorprende cuando va conduciendo, disminuya la velocidad y extreme las precauciones ya que la calzada puede verse afectada por desprendimientos.

• No se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, ni atraviese los tramos inundados para evitar que la fuerza del agua le arrastre.