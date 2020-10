La Policía Canaria tendrá presencia en El Hierro a partir de la próxima semana para ayudar en la lucha contra la Covid

El Hierro/ La Policía Canaria tendrá presencia en El Hierro a partir de la próxima semana para coayudar a los efectivos de la Guardia Civil y policías locales a la concienciación ciudadana y el cumplimiento de las normas para hacer frente a la Covid. El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, ha agradecido la respuesta de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias a la solicitud en este sentido realizada desde el Comité Insular creado para luchar contra la pandemia, en el que están representados el Cabildo, los ayuntamientos, la Dirección Insular de la Administración del Estado, Educación y Sanidad, para entre todos, y de forma coordinada, establecer los protocolos a seguir para controlar la presencia del virus.



Tanto el presidente como los alcaldes pusieron de manifiesto hoy lunes, 5 de octubre, en una de las reuniones de este Comité a la que asistieron el director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canaria, Gustavo Armas, y representantes de la Policía Canaria, Consorcio de Bomberos de Tenerife y la Unidad Militar de Emergencias (UME), la importancia de la concienciación ciudadana para no bajar la guardia en estos momentos en los que la isla cuenta con un único caso de contagio para evitar situaciones más complicadas como las vividas a finales del mes de agosto.

"Por ello es vital la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso con la ayuda que tendrán de los efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria", declaró Alpidio Armas.

Por su parte, Gustavo Armas afirmó que la policía canaria estará presente en El Hierro con el objetivo de colaborar para que pueda continuar controlando la epidemia como hasta el momento y que lo hará en todo momento de forma coordinada con los efectivos de la Guardia Civil y la policía local.

El director general también adelantó los pasos administrativos que se están dando para lograr mejorar los servicios de bomberos en El Hierro, para lo que se cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife y su Consorcio de Bomberos, dispuesto a ofrecer formación, establecer recursos propios en la isla y optimizar su presencia ante situaciones de emergencia, entre otros. También la UME estudia cómo mejorar su operatividad en caso necesario desde las islas capitalinas, donde tienen base, hacia las no capitalinas, de lo que dio cuenta sus representantes. Propuestas que agradeció el presidente y la consejera insular de Seguridad y Emergencias, Montserrat Gutiérrez, en nombre del Cabildo de El Hierro.

Por su parte, el alcalde de El Pinar, recordó que, debido a la juventud de su ayuntamiento, no cuenta con efectivos de policía local, por lo que será vital contar con este apoyo. Los alcaldes de Valverde, Antonio Chinea, y de La Frontera, Miguel Ángel Acosta, se mostraron satisfechos con la respuesta de la ciudadanía a la que piden "no bajar la guardia". Mientras que el director insular de la Administración del Estado, José Carlos Hernández, puso de relieve el trabajo desarrollado por la Guardia Civil de El Hierro en estos largos y duros meses de pandemia.

