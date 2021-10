Asimismo, por unanimidad, de todos los miembros del Pleno de la Institución se aprobó la siguiente declaración institucional del Cabildo de El Hierro ante el proceso eruptivo en La Palma:

"Una explosión en el espacio de Cabeza de Vaca a las 15:13 horas de la tarde del pasado domingo, 19 de septiembre, dio pie al comienzo de una erupción volcánica en la isla de La Palma que los científicos califican de fisural y estromboliana. El rio de lava, en su recorrido desde la cumbre hasta el mar, ha mostrado la cara más destructiva que ha conllevado la evacuación de más de 5000 personas y la pérdida de importantes bienes materiales y naturales.

Esta nueva erupción volcánica en Canarias llega justo cuando se cumple el próximo mes de octubre el décimo aniversario del proceso eruptivo que conllevó el nacimiento de un nuevo volcán submarino, bautizado por la comunidad científica como "Tagoro", en aguas cercanas a La Restinga, en nuestra isla de El Hierro, tras cinco largos meses precursores en los que la población herreña vivió como mucha incertidumbre y desasosiego el largo proceso sísmico anterior a la erupción. Por ello, los herreños han vivido estas semanas previas a la nueva erupción en La Palma con especial empatía y solidaridad con el pueblo palmero, al que nos une unos especiales lazos históricos y sociales.

El Cabildo de El Hierro quiere poner en valor la respuesta y la resistencia del pueblo de La Palma quien, con resignación y ejemplarizante civismo en unos momentos extremadamente duros, ha respondido a las recomendaciones emanadas por las autoridades que han gestionado esta emergencia.

Esta nueva manifestación de la naturaleza volcánica de nuestras Islas vuelve a poner en evidencia la necesidad de apostar e invertir en ciencia y mayor dotación de medios y recursos para los distintos organismos e instituciones que intervienen en materia de protección civil desarrollando un extraordinario trabajo en materia de Seguridad y Emergencias tanto en Canarias como en todo el País.

Desde El Hierro estamos convencidos de que la ciudadanía reconoce y se muestra orgullosa de ese trabajo que desempeñan los científicos y todos los efectivos de seguridad, desde las pequeñas administraciones locales y el voluntariado hasta las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El Cabildo de El Hierro quiere volver a reconocer esa inestimable ayuda de la comunidad científica y de los profesionales de protección civil y, sobre todo, de la ciudadanía, que da su mejor ejemplo cívico en momentos difíciles para todos como los que vivimos en El Hierro ahora una década y como, desgraciadamente, están padeciendo ahora nuestros queridos hermanos palmeros.

Este Cabildo pone en valor el trabajo incansable que desde el pasado domingo están desarrollando los equipos de emergencia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, organizaciones no gubernamentales, Ejército de España, policías locales, brigadas forestales, profesionales del sector sanitario, medios de comunicación, colectivos y voluntarios que, con su labor contribuyen a minimizar las consecuencias de un fenómeno que, aunque natural, ha mostrado su cara más destructiva. Gracias a todos ellos por su contribución, vocación, entrega, valentía y esfuerzo.

Las constantes manifestaciones de solidaridad, de ayuda, de apoyo entre vecinos, entre instituciones y entre los científicos, que desde distintos ámbitos del conocimiento, intentan que el volcanismo avance como ciencia, con nuevos aprendizajes tras cada uno de estos procesos volcánicos, para ponerlo al servicio de la seguridad y protección de las vidas humanas, es lo que nos reconforta como sociedad.

Desde la isla de El Hierro, toda la Corporación de este Cabildo Insular, todas las fuerzas políticas que componen esta Institución. así como todo el personal público que aquí trabaja queremos manifestar nuestro apoyo y solidaridad con la isla de La Palma, afectada desde el mediodía del pasado domingo, 19 de septiembre, por una erupción volcánica en la zona de Cumbre Vieja.

El Cabildo de El Hierro pone a disposición de la ciudadanía palmera, a través de sus administraciones públicas, cualquier tipo de ayuda logística que se precise en la gestión de la emergencia y en la seguridad y bienestar de las personas afectadas. En este sentido, la institución insular continuará colaborando intensamente con la isla de La Palma con el envío de efectivos, herramientas o material que puedan ser útiles para hacer frente a la erupción y a los efectos del volcán sobre la población y el territorio.

Hasta el momento, la Institución ha puesto a disposición del Cabildo palmero al equipo técnico que ahora hace una década tuvo que hacer frente al largo proceso sísmico-volcánico de la isla de El Hierro por su valiosa aportación y cuantos efectivos o medios materiales nos sean demandados a partir de ahora desde el Gobierno de Canarias o desde las instituciones palmeras.

Este Cabildo sabe del conocimiento y experiencia del pueblo palmero sobre su realidad volcánica, no en vano la sociedad palmera tiene muy presente la experiencia de su volcanismo histórico reciente, algo que no ocurría en el caso en la isla de El Hierro, pero nos mostramos a plena disposición del Cabildo de La Palma y de sus ayuntamientos si en algo podemos ayudar a paliar las graves consecuencias que sobre la isla bonita está teniendo en esta ocasión este nuevo proceso eruptivo que tan preocupados nos tiene a toda la sociedad canaria.

El Hierro, siempre unida históricamente a La Palma, quiere mostrar, ahora más que nunca, su solidaridad con la isla bonita.