El Cabildo de El Hierro, primero en adherirse formalmente a la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria

El presidente insular y consejero de Servicios Sociales, acompañado por la consejera no electa del área en la Institución herreña, Inmaculada Randado, y la viceconsejera autonómica de Igualdad y Diversidad, Silvia Jaén, rubricaron hoy lunes, 25 de octubre, el documento de adhesión en un acto celebrado en el salón de Plenos de la Institución herreña en Valverde, en el que, previamente, se mantuvo una reunión de trabajo conjunta con las concejalas de Asuntos Sociales de los ayuntamientos herreños.

Alpidio Armas recordó que, lejos de lo que puede pensarse, hay mucho trabajo que realizar en pro de la igualdad efectiva de género, así como la plena integración y aceptación en la sociedad de la diversidad por lo que agradeció el trabajo interadministrativo desarrollado en los últimos meses entre la Viceconsejería y el área de Servicios Sociales del Cabildo herreño, "lo que nos lleva a ser hoy avanzadilla con esta adhesión formal que estoy seguro será refrendada por el resto de cabildos insulares implicados, como el nuestro, en la atención a los Servicios Sociales y a los derechos sociales, en los que sin duda el derecho a la igualdad entre géneros y el respeto a la diversidad deben ser prioritarios porque existe aún mucho trabajo que hacer para que en la práctica sean una realidad", declaró.

Por su parte, la Viceconsejera destacó que esta estrategia se marca no como un documento sino con hechos palpables para que las administraciones canarias se conviertan "en faro y guía para la ciudadanía de los cambios que se están produciendo", declaró.

Jaén se mostró convencida de que aquí a 15 años, periodo que se marca en esta estrategia, "nos encontraremos con otra Canarias que abrace la igualdad y la diversidad".

El objetivo de la Estrategia es dotar a la comunidad canaria de una caja de herramientas propia frente a la desigualdad, basada en particularidades culturales, geográficas y sociales del Archipiélago que permitan avanzar en igualdad. "Hablamos de profundos cambios que requieren sembrar semillas de igualdad que tengan tiempo para crecer", afirma la viceconsejera.

Por ello, la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria se proyecta a 15 años con intención de generar las estructuras necesarias, potenciar el camino y establecer dinámicas que finalmente lleven a que la población canaria desarrolle hábitos de igualdad.

De forma paralela, durante esta jornada se ha desarrollado el primer taller formativo incluido en esta estrategia dirigido a profesionales del ámbito sociosanitario en la isla de El Hierro, que se desarrolla en el Centro Cultural de El Mocanal de 09 a 13:00 horas y que tendrá continuidad el próximo 2 de noviembre, informó la consejera no electa de Servicios Sociales del Cabildo, Inmaculada Randado.