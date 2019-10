La coordinación entre Ayuntamiento de Tuineje y Cabildo facilitará el arreglo de barrancos, caminos y la habilitación de aparcamientos

Tuineje/ Uno de los objetivos prioritarios de estas acciones es dotar de más zonas de aparcamiento a Gran Tarajal, una de las grandes demandas de los vecinos de la localidad. El Ayuntamiento de Tuineje y el Cabildo de Fuerteventura están coordinando acciones destinadas a la mejora de los cauces de los barrancos de Gran Tarajal, Tarajalejo y otros, de cara al inicio de la época de lluvias. El objeto de estos trabajos será desbrozar, acondicionar y rehabilitar los cauces de los barrancos, para evitar que se puedan formar tapones que puedan provocar una pérdida en su capacidad de desagüe.



La alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, mostró su satisfacción porque la maquinaria del Cabildo "al fin" esté haciendo trabajos en el Municipio. "Esta coordinación dará respuesta a las demandas más recurrentes entre los vecinos, como son la creación de plazas de aparcamiento en Gran Tarajal, el recebe de caminos o la limpieza de los barrancos. Estos trabajos no se habían podido hacer hasta ahora porque no disponíamos de la maquinaria necesaria y el Cabildo no daba respuesta a nuestras peticiones".

Además del acondicionamiento de barrancos en los que participará el Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo Insular, se crearán unos desarenadores que permitirán aprovechar el agua de lluvia y evitará que se pierda tierra de la superficie en el mar, al tiempo que mejorará el nivel y calidad del agua almacenada en el subsuelo.

El consejero de Infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, valoró este trabajo conjunto de las dos instituciones. "Después de mucho tiempo la maquinaria viene al municipio de Tuineje, al que se ha venido castigando en los últimos años, y no lo hace como un privilegio sino como corresponde y como haremos con todos los municipios de la Isla".

La maquinaria ya está trabajando en distintas zonas rurales del Municipio acondicionando los caminos de tierra. Unos trabajos que a partir del próximo año se podrán realizar de forma más intensa, ya que el Cabildo ha previsto en el borrador de sus presupuestos para 2020 la adquisición un nuevo tren de recebe, con el fin de destinar uno de sus equipos a la comarca norte y otro a la comarca sur de la Isla.

Por último, otro de los acuerdos de colaboración relevantes entre Ayuntamiento de Tuineje y Cabildo de Fuerteventura tiene relación con la carencia de zonas de aparcamiento en Gran Tarajal. Por ese motivo, se van a estudiar las distintas zonas donde es más necesaria la creación de plazas de aparcamiento y para ello se acondicionarán los espacios más próximos, para de esta forma dar respuesta a las necesidades de conductores y vecinos.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)