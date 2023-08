Fuerteventura reivindica la inclusión de Puerto del Rosario en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria

Puerto del Rosario/ El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha recibido el apoyo unánime del Cabildo de Fuerteventura y de los principales agentes económicos de la isla tras la decisión tomada recientemente por el Gobierno de Canarias, por la que deja al municipio sin representación en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Tras más de 16 años en los que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha sido miembro de este órgano, el pasado 1 de agosto quedó excluido del mismo, a pesar de ser el único Puerto de Interés del Estado de Fuerteventura.



El alcalde capitalino, David de Vera, reivindicó la incorporación inmediata del Ayuntamiento de Puerto del Rosario "en las tareas de defender las inversiones en el muelle que afecta no solo a la capital sino a toda la isla y, también, defender las inversiones y el atractivo económico vinculado a la propia actividad del muelle". "El muelle de Puerto del Rosario ha ido creciendo con el paso de los años, pero no ha ido de la mano con las inversiones directas en la actividad económica que debe generar esta infraestructura y es ahí donde deben estar representadas las principales administraciones o instituciones de la isla".

Según la presidenta del Cabido de Fuerteventura, Lola García, "desde la Corporación insular tenemos el deber apoyar a todos los municipios de Fuerteventura". "No podemos permitir que Puerto del Rosario quede fuera de las decisiones que se tomen en este órgano, ya que repercute no sólo al devenir del municipio, sino en el interés económico, empresarial y el crecimiento de toda Fuerteventura".

Lola García espera que "la Autoridad Portuaria de Las Palmas rectifique esta decisión, porque va a frenar todas las inversiones que necesita un puerto en continuo crecimiento y que en un año ha visto incrementado su tráfico en un 27,22%, siendo el que más ha crecido de toda la provincia".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal, añadió que "no es de recibo que nos hablen de doble insularidad y nos reduzcan a la mitad la representación en un órgano tan importante como es el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas". "Me parece una falta de respeto hacia el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a la Isla y al sector empresarial, confío en que podamos recuperar los derechos perdidos".

El pasado 3 de agosto, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario dirigió sendas cartas mostrando su malestar por la decisión tomada al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al consejero de obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, sin que haya tenido el resultado esperado.

Por este motivo y con carácter de urgencia se celebró este lunes una reunión en el ayuntamiento capitalino en la que participaron, entre otros, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal, el presidente de la Asociación de Empresarias y Empresarios Turísticos de Fuerteventura (ASOFUER), Antonio Vicente Hormiga, la presidenta de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuerteventura (EXCELFUERT), Guacimara Cabrera, la presidenta de la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario, Daniela Plotegher, y representantes de dos agencias de logística que operan en la isla, Logística Integral Pedrín e Hijos de Eulogio Domínguez S.L..

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)