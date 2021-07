Jinámar prepara movilizaciones ante sus ayuntamientos, por graves deficiencias en servicios e infraestructuras

"Las personas que vivimos en Jinámar, queremos manifestar nuestras necesidades y exigencias, que nos escuchen, Queremos dignificar el lugar en el que vivimos, queremos participar en la toma de decisiones que nos afectan.""Las personas de Jinámar, no queremos que las inversiones se midan por la cantidad de dinero que las instituciones gastan en Jinámar (en muchas ocasiones de manera inútil), sino por la satisfacción comunitaria de haber sido escuchadas en nuestras demandas, de haber podido participar en las decisiones, en la ejecución y en el seguimiento de los acuerdos que repercuten en nuestro entorno y en la mejora de las condiciones de vida de nuestra gente, de los hombre y mujeres del lugar.""La situación de vulnerabilidad y marginación de Jinámar y sus barrios aledaños se agrava. La población lleva muchos años muy disgustada con las instituciones, ante la falta de sensibilidad con las necesidades reales y ante el derroche de recursos, que en su nombre y de manera maniquea, han realizado. Nunca han consultado con la vecindad, si las inversiones responden a lo que queremos, a lo que necesitamos y a veces ni se plantean, para qué sirven."Muchos vecinos y vecinas de Jinámar, piensan que "nada tienen que perder", "que, si nunca han contado con ellos, porqué tienen que prestarse a colaborar con proyectos institucionales tutelados, que ni le han explicado, ni le ven la utilidad, y que en ocasiones atentan contra los intereses vecinales".En Jinámar, son muy evidentes los síntomas de cansancio y malestar general, el interés por ser ciudadano,a se está perdiendo. El desprecio por lo que hacen las instituciones se manifiesta rompiendo, ensuciando, quemando, deteriorando las relaciones... "Si nunca han contado con nosotras, porqué tenemos que prestarnos a colaborar con determinados proyectos, que ni tan siquiera nos han explicado"."Denunciamos que especialmente desde el Ayuntamiento de Telde, existen intentos de bloquear el movimiento vecinal; que se promueven y utilizan redes clientelares para justificar proyectos foráneos tutelados por las administraciones locales, que no responden a lo que quieren y necesitan las personas del lugar.""Ejemplos de mala gobernanza democrática son: A alguien, ajeno a Jinámar, se le ha ocurrido un plan de movilidad que se está ejecutando sin contar con los vecinos y que es contrario a las necesidades reales. En la calle Manuel Alemán Álamo, han realizado importantes inversiones en un proyecto de movilidad que dificulta la circulación, reducen los espacios para aparcamientos, crea medianas inservibles que entorpecen el tráfico; han creado dos carriles bicis, cuando la movilidad en bici es inexistente, (apenas existen bicis, los vecinos no pueden subir las mismas a sus casas por normativa comunitaria y no hay seguridad si la dejas en la calle) y nadie ha reivindicado el asunto. Sin embargo, existe un deterioro muy grande del asfalto desde hace años. Son demasiados los socavones en los accesos a Jinámar y en sus calles más transitadas que hacen muy difícil y peligrosa la circulación rodada y genera un deterioro importante a los vehículos.""Habiéndose agravado la situación de vulnerabilidad de muchas familias, los Servicios Sociales son insuficientes y desastrosos, por carencia de personal y no destinar recursos, a la que debe ser prioridad absoluta de una institución sensible con sus ciudadanos. Las políticas sociales de las instituciones locales para con las familias más vulnerables se basan en la caridad, porque en vez de hacer frente al problema, derivan a las familias a establecimientos caritativos desentendiéndose de ellas. Con estas dejaciones están consiguiendo la humillación de las personas, que la pobreza se enquiste y se perpetúe.""Así podemos seguir relatando las situaciones deficitarias en Sanidad, educación, medioambiente, mantenimiento de los servicios esenciales, ausencia de políticas juveniles, ausencia de ocio alternativo, atención a las adicciones, etc. mientras se derrochan inversiones, acompañadas de un gran aparato propagandístico.""Por todo ello, las organizaciones vecinales de JInámar vamos a pedir socorro, queremos ser escuchadas, queremos ser ciudadanos, queremos que nos tengan en cuenta, tenemos derechos y vamos a reclamarlos en septiembre, ante los dos ayuntamientos que nos niegan los mismos."

Movimiento Vecinal de Jinámar.