El Cabildo da por finalizada la alerta por riesgo de incendios forestales desde las 08:00 horas

Las Palmas de Gran Canaria/ El Cabildo de Gran Canaria ha finalizado, a partir de las 08:00 horas de este miércoles, la alerta por riesgo incendios forestales en Gran Canaria que estaba en vigor desde el pasado viernes 8 de julio. No obstante se mantiene la situación de Prealerta por ser época de peligro alto de incendios forestales. Con el fin de la alerta finalizan las restricciones asociadas, como la prohibición del uso de las barbacoas de obra en zonas de acampada y áreas recreativas del Cabildo, la prohibición de transitar por senderos y pistas forestales y el acceso rodado por la GC-216 (carretera de acceso a Tamadaba), excepto para servicios y vecinos, así como el uso de la Zona de Acampada de Llanos de la Mimbre y Área Recreativa de Tamadaba.



Desde el Cabildo de Gran Canaria se recuerda que las quemas agrícolas no están permitidas desde el pasado 1 de julio, y ruega que se respete esta prohibición, ya que son unas de las principales causas de incendios forestales y con las condiciones meteorológicas adversas suponen un riesgo extremo.

Finaliza asimismo la restricción para usar, en terreno forestal y sus proximidades, de maquinaria que genere chispas, como radiales, motosierras, equipos de soldadura, desbrozadoras y análogas, y se vuelve permitir la actividad de carboneo y el uso de fuego en la apicultura.

No obstante el Cabildo de Gran Canaria recuerda que nos encontramos en el periodo de riesgo alto de incendios forestales, y que debemos extremar las precauciones, dado que la inmensa mayoría de los incendios en la isla se originan con imprudencias, especialmente con quemas agrícolas no autorizadas o uso de maquinaria que genera chispas en zonas de alto riesgo.

