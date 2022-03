La OTAN activa la defensa "química, biológica, radiológica y nuclear"

Internacional/ El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha anunciado este jueves que los líderes de la Alianza Atlántica han acordado enviar más ayuda militar a Ucrania y ha pedido a China que no apoye a Rusia en la guerra. Lo ha hecho en su comparecencia tras la cumbre extraordinaria entre los líderes de la Alianza Atlántica, cuando se cumple un mes del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Instan a China a "pedir un final pacífico"

El secretario general de la OTAN ha indicado en una rueda de prensa tras la reunión que los líderes de la Alianza han pedido a China que "no apoye la guerra de Rusia en Ucrania". "Nuestro mensaje a China es que se una al resto del mundo y condene la guerra en Ucrania. No debe ofrecer ayuda económica o militar. Debe pedir una inmediata solución pacífica", ha señalado Stoltenberg.

Durante la cumbre, el mandatario estadounidense y varios de sus aliados de la OTAN han instado a China a "pedir un final pacífico del conflicto" en Ucrania, según ha indicado una alta funcionaria de Estados Unidos, que ha pedido el anonimato.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido a China a su llegada a la cumbre que juegue un papel "constructivo" en la resolución de la guerra de Ucrania y que Rusia retire a sus tropas y regrese a las fronteras de la Federación Rusa reconocidas internacionalmente.

Por su parte, Biden ha recalcado que "China entiende que su futuro económico está mucho más relacionado con Occidente que con Rusia" y ha confesado que espera que Chino no ayude a Rusia.

Cuatro nuevas unidades de combate

Stoltenberg ha anunciado que los líderes han aprobado proporcionar más ayuda a Ucrania y que equiparán a Kiev con más suministros militares, como sistemas antitanque y drones. Los aliados han dado luz verde al establecimiento de cuatro nuevos batallones internacionales en Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Bulgaria, que se suman a los otros cuatro en los países bálticos y Polonia.

También han decidido activar "los elementos de defensa química, biológica, radiológica y nuclear" de la OTAN. "Estamos preocupados porque vemos que Rusia está intentando crear un pretexto para prepararse para usar armas químicas y nucleares", ha indicado el secretario general. "Cualquier uso de armas químicas cambiará totalmente la naturaleza del conflicto. Sería una violación del Derecho Internacional y tendrá consecuencias", ha aseverado Stoltenberg, quien ha advertido de que el uso de ese tipo de armas "afectaría a las personas en Ucrania, pero también a las de los países de la OTAN".

"Esto demuestra la importancia de acabar con esta guerra inmediatamente, porque esta es una situación peligrosa", ha remarcado. "Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que este conflicto no sea una guerra entre la OTAN y Rusia. Por eso, los aliados han dicho que no desplegarán tropas sobre el terreno en Ucrania", ha añadido.

El presidente estadounidense ha advertido de que su Gobierno "responderá" si Rusia usa armas químicas en Ucrania y ha asegurado que esas represalias dependerán de "la naturaleza del uso" de ese tipo de armas por parte de Moscú.

Sistemas de defensa aérea

Biden ha afirmado que Washington y sus aliados están estudiando la posibilidad de proporcionar a Ucrania sistemas de defensa aérea.

Una alto cargo estadounidense ha afirmado que Washington ha empezado a conversar con sus aliados en la OTAN sobre la posibilidad de proporcionar misiles antibuque a Ucrania. "Puede haber algunos problemas técnicos para conseguirlo, pero es algo en lo que estamos empezando a trabajar", ha indicado bajo condición de anonimato.

El debate sobre la posibilidad de enviar este tipo de misiles a Ucrania se produce poco después de que la Marina ucraniana asegurara haber destruido un buque ruso de desembarco de tropas atracado en el puerto de Berdiansk, controlado por el Ejército ruso.

Berdiansk se encuentra a 70 kilómetros al suroeste de Mariúpol y tiene importancia estratégica para los invasores rusos como punto clave para hacer llegar municiones, material militar y soldados al sur de Ucrania.

Zelenski pide más apoyo militar a la Alianza

El presidente ucraniano ha llamado a los líderes de la OTAN a aumentar el apoyo militar a Ucrania contra las fuerzas rusas que, según ha advertido, atacarían a los miembros de la Alianza Atlántica en Europa del este, incluida Polonia.

"(Rusia) quiere ir más allá, contra los miembros orientales de la OTAN. Los estados bálticos. Polonia, seguro", ha señalado el mandatario, quien ha asegurado que "la OTAN aún tiene que demostrar qué puede hacer la Alianza para salvar a la gente".

Además, el presidente ha lamentado que los países occidentales no proporcionen a Ucrania aviones, modernos sistemas antimisiles, tanques o armas antibuque.

Zelenski también ha subrayado que "la paz da resultado, mientras las guerras no". "Me gustaría invitarles a demostrar a todo el mundo y las generaciones futuras que la guerra no da resultados. Sin embargo, la paz sí que da frutos y buenos resultados", ha manifestado ante los líderes de la OTAN.

La OTAN extiende un año el mandato de Stoltenberg

Los líderes de la Alianza Atlántica han acordado extender un año el mandato de Jens Stoltenberg como secretario general, que expiraba en septiembre, a la vista de la "mayor crisis de seguridad en una generación" por la invasión rusa de Ucrania.

Stoltenberg, secretario general de la OTAN desde 2014, fue designado en febrero como próximo gobernador de Norges Bank, el banco central de Noruega, por un periodo de seis años.

El máximo cargo político de la Alianza se elige en un proceso informal de consultas diplomáticas entre los aliados y la elección se hace por consenso para un periodo de cuatro años que puede ser prorrogable.