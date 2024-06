El Gobierno canario permitirá a la oposición oír las grabaciones del PEVOLCA pero se las deniega a los afectados del volcán

La Palma/ La Asociación Tierra Bonita, sorprendida de que el Ejecutivo regional asegure que "no hay actas" de las reuniones de los comités científico y director y su "decepción" porque continúe "el secuestro" de la información reclamada por los damnificados; pero avisa de que "luchará" para que sea pública. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno canario, Manuel Miranda, se ha comprometido en el Parlamento regional a permitir a un grupo de la oposición (VOX) escuchar las grabaciones de las reuniones de los comités científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) en los días y horas previas a la erupción de 2021 en La Palma, pero dejando claro que no son públicas y, por tanto, como ya hiciera el anterior Ejecutivo regional, no las divulgará en internet ni entregará copias, tampoco a afectados del volcán, alegando que así se lo indican "los técnicos". Además, de manera sorprendente, aseguró que no hay actas de esas sesiones, sino los informes del comité científico ya conocidos y publicados.

Este asunto se trató este martes 11 de junio en el Pleno de la Cámara autonómica a raíz de que la diputada Paula Jover (de VOX) se quejara de que pidió por escrito esta documentación y no la recibió completa ni en plazo, y por ello presentó una pregunta oral al Gobierno canario al respecto (https://youtu.be/MGKwszG2eyM).Hay que recordar que hasta 9 asociaciones palmeras la mayoría de afectados del volcán, reclamaron recientemente en un comunicado conjunto a la nueva comisionada para la Transparencia, Noelia García (exalcaldesa de Los Llanos de Aridane), que revise la negativa de su antecesor, Daniel Cerdán, y declare de relevancia pública esta documentación. Ya hay reciente peticiones en este sentido presentada ante este órgano dependiente del Parlamento.Los damnificados quieren saber por qué no se evacuó a la población antes del inicio de la erupción, pese a que hay numerosos testimonios de científicos que indican que se trataba de un fenómeno "inminente", lo cual implica en el PEVOLCA elevar el semáforo de nivel de riesgo a naranja y desalojar a los habitantes de la zona en riesgo. No se hizo, y tuvieron que salir corriendo, ya iniciada la catástrofe, lo que agravó sus daños materiales y morales (perdió enseres, objetos personales y animales al no poder ponerlos a salvo a tiempo) y se les expuso a un riesgo para su vida y la de sus mascotas."DATOS QUE DEBEN SER PÚBLICOS POR JUSTICIA CON LOS DAMNIFICADOS"En su intervención parlamentaria, Paula Jover recordó que los datos que ha solicitado "son muy demandados por toda la ciudadanía" palmera, y defendió que deben ser públicos "por justicia, por ese duelo que están pasando estas personas que sufrieron tantos daños, para que se permita sacar un aprendizaje de lo acontecido, porque Canarias, sin duda, se volverá a ver afectada por otras erupciones volcánicas, y debemos asegurarnos dar una respuesta eficiente".

La diputada de la oposición denunció dos incumplimientos del Reglamento parlamentario. Primero, el Gobierno regional no le entregó en el plazo establecido estos documentos (venció el 14 de abril). Y, después, la Mesa de la Cámara regional no cumplió el artículo que da derecho a la parlamentaria a pedir con pregunta oral al Ejecutivo una explicación en el primer pleno que se celebrara tras incumplirse el plazo sin obtener respuesta a la petición escrita, ya que su interpelación debió ser incluida en el orden del día de la sesión plenaria del 22 de mayo, y no en la de este 11 de junio. El Gobierno regional admite que "la transparencia" es básica para tener "credibilidad

El consejero se disculpó ante la diputada por que la Dirección General de Emergencias no atendiera su solicitud de información en el plazo estipulado, y presumió de tener "muy claro que es necesario ser transparente porque eso nos da credibilidad a la hora de dirigirnos a la población".

Miranda reconoció que la confidencialidad de las deliberaciones de los comités científico y director del PEVOLCA antes de la erupción "es un tema que ha generado polémica", aunque aclaró que el actual pacto de gobierno no era el que había cuando se produjo esta catástrofe.

MIRANDA: "NO HAY ACTAS DEL PEVOLCA, SINO INFORMES A POSTERIORI"

En todo caso, alegó que "la información que los técnicos nos han aportado viene a decir que no se levantaba actas, sino que eran, simplemente, informes que se hacían a posteriori, y que las grabaciones existen pero no se pueden hacer públicas". El consejero no entró en más justificaciones ni mencionó leyes ni jurisprudencia.

No obstante, explicó a la parlamentaria opositora que "como diputada, y cualquier funcionario, sí puede acceder a esas grabaciones", pero nadie más, pues hay "razones para mantener esa información no accesible a todo el mundo". Insistió a la representante de VOX: "Usted sí puede tenerlas a su disposición sin ningún tipo de problema".

"SORPRESA Y DECEPCIÓN" EN TIERRA BONITA, QUE MANTENDRÁ SU "LUCHA"

Tras lo sucedido en el Parlamento canario, Asociación Tierra Bonita, que ha reclamado por escrito ante la comisionada para la Transparencia la publicidad de esta documentación del PEVOLCA, ha mostrado su "decepción" porque la respuesta del Gobierno actual (formado por CC-PP-ASG-AHI) es hacia los afectados la misma que la del anterior Ejecutivo (PSOE-Sí Podemos-NC -ASG, el Pacto de las Flores).

Al mismo tiempo, esta asociación expresa su "sorpresa" porque se afirme, por vez primera, que no hay actas de las deliberaciones del comité científico y el comité director. En este sentido, Tierra Bonita recuerda que las Normas de Funcionamiento del Comité Científico del PEVOLCA, en su artículo 11, estipula claramente que se levantarán actas de cada reunión y también que las sesiones serán grabadas por la Dirección General de Seguridad y Emergencias; "siendo dicha grabación parte del acta de la sesión" .

A Tierra Bonita le llama poderosamente la atención el hecho de que en la web del Gobierno canario, desde la pasada legislatura -cuando lo presidía Ángel Víctor Torres (PSOE) y la consejería de Seguridad y Emergencias la comandaba Julio Pérez (del mismo partido)- lo que se encuentra publicado son los informes diarios del comité científico del PEVOLCA, que aparecen con el "indebido" nombre de "actas" (https://www.gobiernodecanarias.org/emergencias/planes-de-emergencias/pevolca_actas_comite_cientifico.html), lo que ha generado una confusión que, a juicio de este colectivo, está "claramente intencionada, y más tras lo ocurrido este martes en el Parlamento canario".

La asociación recuerda que en 2022 la entonces diputada de la oposición Nieves Lady Barreto (de CC), y en la actualidad consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, solicitó al anterior Gobierno canario estas mismas actas y grabaciones del PEVOLCA, petición que se dejó caducar en abril de 2023, a las puertas ya de las elecciones autonómicas ( https://www.parcan.es/iniciativas/tramites.py?id_iniciativa=10L/SD-5798)

De cualquier forma, la asociación valorará los efectos que la respuesta del Gobierno regional en este pleno parlamentario pueda tener para la "irrenunciable" lucha de los damnificados del volcán por conocer el contenido de las deliberaciones de ambos órganos del PEVOLCA.