Fuencaliente ya cuenta con un Plan de Emergencias Municipal

"Hemos tenido situaciones de emergencia ya que vivimos en un lugar con diferentes riesgos en los que es importante tanto la prevención como conocer la forma en la que debemos actuar en caso de necesidad", explica la alcaldesa del municipio, Nieves María Rodríguez. "Cuando llegamos al Gobierno nos dimos cuenta que Fuencaliente no contaba con uno de los documentos fundamentales de todo municipio: un Plan de Emergencias Municipal", apunta la alcaldesa. "Conscientes de esta necesidad, y de que por otra parte, la Ley lo exigía, comenzamos a trabajar para elaborarlo lo antes posible".

Es reseñable la colaboración vecinal a la hora de redactar el PEMU de Fuencaliente de La Palma. "No solo se ha hecho una labor técnica de análisis del Fuencaliente sino que esta parte técnica se ha nutrido del conocimiento que los propios vecinos y vecinas tienen de su municipio", avanza la alcaldesa. "No hemos trabajado desde una oficina - añade el técnico redactor del PEMU, Manuel Asensio -, se ha trabajado a pie de calle, con entrevistas a la ciudadanía, estudiando antecedentes, la historia reciente del municipio, etc.".

La alcaldesa, Nieves María Rodríguez, matizó que además del PEMU, de manera paralela a su redacción "hemos formado en materia de seguridad y emergencias a los vecinos y vecinas de Fuencaliente. El objetivo no es otro que contar con un grupo de voluntariado capaz de actuar en situaciones de riesgo". Por su parte, el técnico redactor del Plan indicó que "lo que ha hecho Fuencaliente en muy pocos municipios se ha hecho: tiene ya un Plan de Emergencias Municipal, cuenta con personal cualificado para trabajar en el Plan, y además, en la última situación de emergencia ha creado una Sala de Coordinación Operativa Municipal (SECOPAL) nunca vista en cuanto a perfección, según los propios técnicos del Cabildo Insular. Estamos en el camino adecuado. Ahora hay que seguir implementando el PEMU ya que es un documento vivo que cambia al mismo tiempo que cambia la sociedad y el municipio. No podemos dejarlo en un cajón y acordarnos de él solo en situaciones de emergencia".

La alcaldesa añadió que "el documento estará a disposición de cualquier vecino y vecina con el objetivo de conocerlo y saber intervenir en caso necesario".