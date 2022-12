El Ayuntamiento de Breña Baja aprueba el presupuesto de 2023 sin votos en contra de la oposición

Por segundo año consecutivo, las cuentas han salido adelante sin votos en contra por parte de los grupos de la oposición. Concretamente, el Pleno Extraordinario de presupuestos registró el voto a favor de las dos representantes del Grupo Municipal Socialista y la abstención de los tres concejales del Grupo Municipal de CC.

"Este grupo de Gobierno ha demostrado que se puede gobernar con firmeza y sentido común. La mejor prueba de ello es que los grupos de la oposición ven que llevamos al Pleno un presupuesto que merece ser apoyado o, cuando menos, no recibe voto en contra alguno", señala Borja Pérez, alcalde de Breña Baja.

Además, los presupuestos de Breña Baja para 2023 no recibieron enmienda alguna por parte de las fuerzas de la oposición en la comisión previa al Pleno. Únicamente, durante la sesión plenaria, el Grupo Municipal Socialista presentó una enmienda de la que emanó una negociación que derivó un acuerdo para destinar 100.000 euros del próximo remanente de tesorería a mejoras en Los Cancajos, algo ya previsto por el equipo de Gobierno. El Grupo Municipal de Coalición Canaria no presentó enmiendas ni en comisión ni en la sesión plenaria extraordinaria.

Las nuevas cuentas municipales superarán por primera vez en doce años los siete millones de euros. Concretamente, ascenderán a 7.145.700 euros. De ellos, el capítulo de inversiones contará con una aportación cercana 500.000 euros, manteniendo un nivel similar al del 2022.

Una cifra que, pese a todo, no colma los deseos del Grupo de Gobierno para afrontar los retos que el municipio tienen por delante en materia de inversión, pero que "prioriza devolver al Ayuntamiento a una situación de deuda cero a fin de poder afrontar en el ejercicio 2023 y en los siguientes las dificultades en las que parece que la economía mundial entrará de seguir la tendencia actual", precisa Abel Pérez, concejal de Economía y Hacienda.

Es así en tanto que el Ayuntamiento devolverá durante el próximo año el préstamo solicitado durante el presente año para hacer frente a una sentencia derivada de un proceso judicial que afectaba a la gestión del anterior equipo de Gobierno municipal, y que asciende a algo más de 200.000 euros.

Con todo, el presupuesto municipal, además de la devolución del préstamo acoge dos inversiones de calado para el futuro del municipio. Especialmente la concerniente a la adquisición de un terreno colindante con el IES Las Breñas, sobre el que se proyectará el comienzo de una futura unión de los núcleos de San Antonio y San José. "Breña Baja sigue siendo un pueblo caracterizado por la dispersión de sus núcleos. De ahí que en el diseño del nuevo Plan General estemos trabajando un horizonte en el que logremos una centralidad municipal en torno a San José y San Antonio", explica Borja Pérez.

El documento prevé también nuevas actuaciones en una fase más del Local Vecinal de El Socorro, la terminación del Local de Vecinos de Los Difuntos una obra de emergencia de arreglo del Molino en el futuro Museo de la Sal de Los Cancajos. Otros trabajos de mantenimiento de las vías municipales o la inversión en red de aguas o alumbrados, mejorarán diversos espacios del municipio.

Otro aspecto incorporado al presupuesto es el objetivo de reforzar más si cabe la vertebración del municipio atrayendo la instalación de nuevas sedes de entidades sociales. Para ello se han suscrito nuevos convenios que redundan en la creación de empleo en Breña Baja. Asimismo, se han reforzado algunos convenios, como el del Club de Fútbol Unión Breñas, que genera una importantísima y creciente actividad con niños del municipio, o el de protección animal de la mano de Aanipal.