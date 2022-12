Desesperado llamamiento de los afectados del volcán de La Palma a la sociedad canaria para que se sume a su concentración de este lunes en Tenerife junto al Parlamento autonómico

La Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán en Cumbre Vieja 2021 hace un encarecido llamamiento a la sociedad canaria para que se sume este lunes 19 de diciembre desde las 12:00 hasta las 14:00 horas a la concentración que ha tendrá lugar en las proximidades del Parlamento de Canarias, en Tenerife, concretamente en la calle Pérez Galdós de la capital tinerfeña.

El objetivo de esta acto reivindicativo es reclamar que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del año próximo, cuyo debate y votación se realizarán el martes 20 y el miércoles 21 en el Parlamento regional, recojan la financiación y medidas necesarias para un auténtico plan de recuperación socioeconómica de la zona afectada por el volcán, gestionado por un consorcio, con plena participación de los afectados y la previsión de los recursos financieros plurianuales necesarios.

Por ello, representantes de este colectivo han solicitado entregar en mano este lunes a los portavoces de los grupos parlamentarios su escrito de reivindicaciones.

La Plataforma quiere también facilitar que residentes en Tenerife y personas que simpaticen con esta causa en esta isla, o incluso que se desplacen de otras islas, expresen su solidaridad y empatía con las familias que lo perdieron todo y que no podrán rehacer sus vidas si no se adoptan medidas extraordinarias a medio plazo, ya que las tomadas hasta ahora no permiten asegurar esa recuperación ni económica, ni habitacional ni mental. Hay que recordar que el volcán acabó con 3.000 construcciones, de las que más de 1.400 eran viviendas, así como 360 hectáreas de agricultura en producción, la mayoría plataneras, y que aún hay más de 1.300 personas evacuadas.

CAMBIO DE UBICACIÓN POR LA SUBDELEGACIÓN Y LLAMATIVO AUMENTO DE ACTIVIDAD PARLAMENTARIA A ÚLTIMA HORA

Para este acto reivindicativo la Subdelegación del Gobierno en Canarias ha obligado a la asociación promotora a cambiar la ubicación solicitada, que era ante las puertas del propio Parlamento canario, alegando legislación que impide perturbar la actividad parlamentaria de los diputados y hasta lo castiga como delito en el Código Penal.

En este sentido, a la plataforma no deja de llamarle la atención el hecho de que el día en que el delegado y el subdelegado del Gobierno estatal resolvieron alejar del Parlamento este acto de protesta no había a la hora de la concentración, de 12 a 14 horas, actividad parlamentaria alguna, y que no fue hasta este viernes 16, un día después de que se hiciera público el malestar por este motivo, cuando en la agenda de la web del Parlamento regional apareció de improviso la convocatoria de una comisión y una ponencia justo al mediodía. Además, la plataforma no comprende por qué no se le autorizó manifestarse en la calle de Castillo, más próxima a la puerta principal del Parlamento, ya que no se hubiera impedido el tránsito de peatones por esta calle comercial.

En cualquier caso, este grupo de afectados insiste en que no se planteó recurrir esta resolución para que la concentración tenga lugar, como ya es costumbre, el 19 de cada mes, día fatídico en que comenzó la erupción en septiembre de 2021.