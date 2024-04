Caos en la costa de Arico

Arico/ La afluencia de caravanas ha sido tan descomunal, que se generaron auténticos poblados dentro de parajes naturales y lugares de tránsito de personas para acceder a las zonas de baño.

Arico Somos Todos se hace eco del clamor vecinal ante la situación que se ha vivido en las costas de Arico estos días de semana santa, donde se han dado

casos de autentico bloqueo de calles que han quedado literalmente cerradas a la circulación por la gran concentración de caravanas, algunas de ellas de un

tamaño tan grande, que han invadido las aceras, sin poder pasar las personas.



"En el caso de Abades en particular, se han generado auténticos poblados en partes de la urbanización, donde los vecinos se han visto hasta cierto punto, un

tanto intimidados y coaccionados al pasar, por no ser campistas o propietarios de las caravanas estacionadas allí".

Los vecinos en general catalogan esta situación como un auténtico caos donde el Ayuntamiento de Arico no ha tomado las medidas necesarias. A este respecto,

los dos concejales de Arico Somos Todos, son claros y muy rotundos porque "desde el mes de octubre del año pasado, advertimos de la necesidad de elaborar las ordenanzas municipales para todos los asuntos donde el ayuntamiento tiene las competencias de informar, regularizar y en caso necesario, sancionar con el rigor de la ley".

"Los dos concejales de Arico Somos Todos, llevamos en noviembre del año pasado al pleno, una moción para que el ayuntamiento realizara una auditoria de

las ordenanzas municipales con la intención de establecer las que se encuentren desfasadas o fuera de normativa, las ordenanzas de las que se adolezca y de

entre todas, las más urgentes para atender las necesidades de los vecinos".

Las costas de Arico se ven desbordadas porque otros municipios del sur de la isla han regulado sin titubeos las caravanas para evitar las situaciones que se

producen en Arico, donde los desaprensivos acuden porque les parece que es una ciudad sin ley.

"Desde el ayuntamiento se ha sacado músculo hablando de un dispositivo de seguridad que no entendemos muy bien de que se trata, porque tampoco

tenemos la información. Nos llegan quejas de que nadie se pasa por las zonas de la costa para corregir los aparcamientos incorrectos y las caravanas en

cualquier lugar, echando agua en cualquier sitio y sin un control de la basura o residuos que genera".

"También nos comentan que se han visto algún control de tráfico en los cruces de la autopista, que llama la atención porque el problema no esta allí." "El problema está en la costa, en parajes naturales donde se estacionan vehículos, se saca una manta o se hace fuego para calentar comida".

Desde Arico Somos Todos hacen también hincapié en los parajes naturales alrededor del antiguo cantón militar y la zona de la Punta de Abona, donde se han observado comportamientos muy incívicos en los alrededores del Faro de la Punta.

"Creemos que el ayuntamiento se ha dejado dormir en los laureles, porque no se ha observado ni siquiera una señal provisional para estos días, donde se

regule de alguna manera los accesos, o el aparcamiento de los vehículos", por lo que otros usuarios que no son campistas o los propios vecinos se han visto

afectados y han dejado de disfrutar de sus zonas de costumbre por ver imposible acceder.

Otro grave problema es la limpieza extra de los lugares utilizados por las caravanas y los campistas. Tan solo los conteiner se ven desbordadas porque no están dimensionadas para tan descomunal afluencia de personas.

"Hay vecinos que han tenido la paciencia de contar el número ingente de vehículos en estos días de Semana Santa. Nos hablan de alrededor de 300 furgonetas camperizadas o a medio camperizar, de autocaravanas y caravanas tanto con matrícula española como extranjera, de las cuales los vecinos calculan que alrededor de 200 permanecieron de forma fija, pernoctando en el lugar de estacionamiento".

Hay que insistir en que urge disponer de una ordenanza municipal que regule esta afluencia de caravanas a nuestro municipio, que acuden a Arico porque no

existen, huyendo de municipios que si cuentan con ellas, donde los disparates que se ven en nuestro pueblo, allí tendrían una sanción contundente.

"La Policía Local necesita de las ordenanzas para poder informar y dar plazos a los ocupantes de un lugar, para que regularicen su situación en el caso de que

sea posible. También sirven para advertir o si fuera necesario, sancionar directamente para eliminar una conducta inadecuada que perjudique el respeto al medio ambiente o a la convivencia con los vecinos y gentes del lugar, porque el municipio está para disfrutarlo todos y todas, pero con respeto y educación".

Constantemente, el grupo de gobierno del PSOE y PP llega mal y tarde a los problemas reales del municipio de Arico, que necesita de previsión y de adelantarse a que ocurran cosas, que se saben que van a ocurrir de no ser atendidas. "las caravanas y su comportamiento fueron una queja dura y constante de la oposición anterior. La gente se pregunta cómo es posible que ahora que se gobierna no se atienda".

