El Comité de Empresa del Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) Laboral de la ULL pone de manifiesto su profundo descontento por la situación actual de la universidad

La Laguna/ La Universidad de La Laguna lleva mucho tiempo en claro declive. La constante falta de financiación, agravada por la crisis, así como el apoyo del Gobierno de Canarias a las universidades privadas en detrimento de las públicas, han hecho que la situación sea insostenible. Pero estas no son las únicas razones. "La mala gestión de nuestra institución durante los últimos años empeora considerablemente el problema."



Las últimas elecciones al Rectorado de la ULL generaron ciertas expectativas de cambio entre la comunidad universitaria pero lo cierto es que, como expresa un dicho canario, "a peor la mejoría".

Según el Comité de Empresa, la plantilla del PTGAS Laboral de la ULL se siente ahora mismo maltratada. La falta de diálogo con la Gerencia la está colocando en una posición muy delicada.

El pasado año se realizaron protestas en las que se denunciaban los problemas que se atravesaban. La falta de cobertura de las plazas descubiertas estaba generando cierres de algunos servicios y mal funcionamiento de otros. Un año después la situación sigue empeorando. Muchos servicios se siguen prestando gracias al esfuerzo de la plantilla, que pone por delante el ofrecer un buen servicio al alumnado.

El Comité entiende que a todo esto hay que sumar la alarmante falta de diálogo con la gerencia y su desconocimiento del funcionamiento de la ULL. No se escuchan ni se atienden las peticiones para un diálogo estable con un plan de trabajo estructurado. Se pretenden imponer medidas arbitrarias basadas en el desconocimiento de la plantilla del PTGAS y sustentadas en juicios apresurados y poco serios.

Pero no es solo gerencia. "Después de una reunión con el Rector en la que le planteamos nuestras quejas, todo sigue prácticamente igual. Los asuntos importantes no se discuten, no se hablan, y la ULL sigue sin avanzar. Percibimos que la plantilla de PTGAS Laboral de la ULL no es respetada, ni tampoco el convenio colectivo por el que nos regimos, siempre con la amenaza del recorte discrecional de nuestros derechos."

Además de todo esto, el Comité de Empresa observa cómo la tendencia privatizadora sigue en aumento. El personal de seguridad asume cada vez más responsabilidades, produciéndose, de hecho, una usurpación de funciones propiciada por responsables universitarios.

Al Comité de Empresa le preocupa mucho la situación y cree que la sociedad canaria debe ser consciente de lo que está sucediendo, puesto que se está poniendo en riesgo el buen funcionamiento de un servicio público tan crucial para el desarrollo de nuestra tierra como es la Universidad.

Por todo ello, el Comité de Empresa no descarta iniciar movilizaciones, así como convocar una huelga en la Universidad de La Laguna, cuestión que fue refrendada por la asamblea de la plantilla en febrero de este año.

