El Cabildo activa el Plan de Emergencias Insular de Tenerife por el riesgo de inundación costera e incendios forestales

Tenerife/ Se ha desalojado de forma preventiva a 40 personas en los municipios de Arico y Arafo por el fuerte oleaje.

Se recomienda a la población no situarse en el extremo de muelles o espigones donde rompan las olas.

Se prohíbe la realización de fuego en las áreas recreativas y zonas de acampada y se recomienda a la ciudadanía no acceder ni permanecer en las zonas forestales.



El Cabildo de Tenerife ha activado hoy (miércoles 10) el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) debido a la declaración de alerta por riesgo de inundación costera e incendio forestal decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. Asimismo, se ha decretado la alerta por temperaturas máximas y viento y la prealerta por calima. La presidenta del Cabido, Rosa Dávila, indicó que en la madrugada de hoy se produjeron diversas inundaciones costeras en la costa sureste con afectación a viviendas en los municipios de El Rosario, Candelaria, Arafo, Güímar y Arico y que ha evacuado a 40 personas de forma preventiva:

"Afortunadamente no hay que lamentar daños personales. Se ha evacuado de forma preventiva a unas 40 personas de Arico y Arafo y en una primera evaluación hemos comprobado que el mar ha afectado a 17 viviendas y cinco vehículos, que finalmente se pudieron recuperar. Se han producido algunos daños materiales como rotura de puertas y enseres, pero no hay daños personales", indicó. Dávila ha señalado que teniendo en cuenta que la predicción del estado de la mar y la persistencia de mareas vivas "hemos procedido a precintar los núcleos costeros y se ha habilitado con la Cruz Roja un albergue en el Centro de Día de Abades para atender a las personas evacuadas. En muchos casos se tratan de segundas viviendas, pero estamos preparados para acoger a unas 50 personas, si fuese necesario".

Sobre la situación del mar, hay que indicar que la pleamar para hoy está prevista entre las 15:00 y 15:40 horas, pero tanto en las dos horas previas como en las posteriores se puede producir un fuerte oleaje: "Estamos hablando de olas que pueden llegar hasta los cuatro metros, por lo que se ruega a la población que no acceda a las zonas costeras", indicó Dávila. La presidenta del Cabildo señaló que está en contacto con los ayuntamientos afectados "para trabajar de forma coordinada y evaluar los daños" y recordó que las recomendaciones para la población son no situarse en el extremo de muelles o espigones donde rompan las olas, no arriesgarse a tomar fotografías o vídeos en la línea de costa donde rompan las olas, no circular por carreteras cercanas a la línea de playa durante las pleamares y evitar realizar actividades deportivas y lúdicas cerca de la línea de costa.

Prohibiciones y recomendaciones por riesgo de incendios forestales

El Cabildo ha activado hoy medidas de grado 2 para la prevención de incendios forestales y ha prohibido hacer fuego en los exteriores, ya sean barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas. Además, se ha suspendido el uso de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas (desbrozadoras, equipos de soldadura o radiales de corte) y prohibido el uso de cualquier material pirotécnico en zonas de riesgo. De igual forma, se prohíbe la circulación de vehículos de motor en la red de pistas forestales con finalidad recreativa y la estancia en las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos. Tampoco se permiten los eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales y campo a través.

La decisión se adopta conforme a las predicciones realizadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes en relación con la advección de aire continental africano que afectará a la isla a partir de hoy, que provocará una subida notable de las temperaturas a valores propios del verano, una disminución de la humedad y la probable llegada de calima, y que han motivado la activación de aviso amarillo por temperatura máxima, dado que probablemente alcanzará y superará los 34ºC a partir del jueves.

El Cabildo de Tenerife recomienda a la población no acceder ni permanecer en las zonas forestales, así como extremar las precauciones con cualquier actividad que pueda generar incendios y tomar medidas de autoprotección frente al calor y la calima.