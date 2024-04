El Gran Anillo Peatonal del Padre Anchieta del Cabildo, considerado como el diseño más innovador de Europa

"Para nosotros es un honor contar con la presencia de José Romo quien ha sido galardonado con el equivalente de los Premios Nobel de la ingeniería como el reconocido el galardón Outstanding Architecture, uno de los premios internacionales con más prestigio.", señaló Rosa Dávila quien recalcó que el Gran Anillo Peatonal del Padre Anchieta, modificará la imagen de la ciudad de La Laguna y de Tenerife. Del mismo modo, la presidenta del Cabildo de Tenerife apuntó que el Gran Anillo supone "un antes y un después en materia de movilidad. Hemos dado un paso decisivo para evitar los atascos en la rotonda del Padre Anchieta que supone uno de los grandes embudos en la circulación de vehículos en la Isla, la autopista del norte a su paso por La Laguna (TF-5) pero, además nos permitirá dar seguridad a los más de 20.000 estudiantes que diariamente pasan por los ocho pasos de peatones, en una zona que soporta el flujo de 50.000 vehículos diarios", señala Dávila.Por su parte, José Romo explicó que la idea original fue realizar un diseño no excesivamente recargado sino simple y funcional. "Nos parecía que el diseño debía de ser sencillo, y la particularidad de este proyecto es una escala tan urbana. Es una solución no habitual y no conozco una similar en Europa", afimó Romo. Del mismo modo, el ingeniero desveló que el proyecto despertó el interés del rey Felipe VI quien preguntó por las características del mismo cuando el Gran Anillo Peatonal del padre Anchieta fue galardonado con el Premio Nacionale de Innovación y Diseño. Entre los diseños de José Romo destacan el Gordie Howe, el puente atirantado más largo de Norteamérica, que conectará las ciudades de Detroit (EE. UU.) y Windsor (Canadá) y el Puente de Mersey Gran Bretaña)

Datos del proyecto

Las obras en esta importante rotonda de La Laguna comenzaron en noviembre de 2021, y los trabajos de construcción fueron adjudicados a la empresa Obras Huarte Lain S.A por valor de 8,8 millones de euros. El proyecto consiste en una viga curva continua en forma de anillo de aproximadamente 100 metros de diámetro, sustentada mediante un sistema de soportes puntuales, con una plaza anexa al actual aparcamiento de la Facultad de Biología, de la Universidad de La Laguna, y la longitud total del anillo será de unos 314 metros.

El gran Anillo Peatonal del Padre Anchieta mejorará las condiciones de seguridad vial en una zona muy frecuentada por los universitarios que se desplazan hasta las facultades de Ciencias ubicadas en la zona