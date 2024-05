Tenerife recibe la séptima edición de los Premios Quirino, la gran fiesta de la animación iberoamericana

Lope Afonso señala que "para el Cabildo de Tenerife mantener la celebración de los Premios Quirino en la isla representa una gran oportunidad. Se premia el talento que se ha conseguido generar en el último año a través de la producción de la animación, sumando a profesionales y empresas de diferentes puntos del territorio nacional, de Portugal y de Iberoamérica van a tener como punto de encuentro la isla de Tenerife y, en participar, el municipio de La Laguna. Estos premios también son un impulso a la actividad cultural, económica y a la innovación. Seguimos dando pasos para la dinamización y diversificación de la economía de Tenerife. Hay que seguir sumando esfuerzos entre todos".

Bea Bartolomé destaca que un total de 25 títulos de siete países competirán en las diez categorías de estos galardones creados para promocionar y poner en valor la animación de la región iberoamericana. Con 16 candidaturas, España encabeza la lista de países con más nominaciones seguido de Brasil con siete y Chile con tres. Argentina, México y Portugal están presentes con dos obras cada uno, mientras que Colombia cuenta con una candidatura. Los ganadores serán anunciados el 11 de mayo en una ceremonia a celebrarse en el Teatro Leal de La Laguna.

Dimple Melwani comenta que "los Premios Quirino son la principal plataforma de promoción para la animación de España, Portugal y América Latina, una industria que ha multiplicado su facturación y producciones en Tenerife por cuatro desde el año 2015, representando un 23% del total de las producciones y generando en este último año 700 empleos y una aportación económica que ronda los 20 millones de euros". Melwani añade que "contamos con siete empresas de animación instaladas en Tenerife y trabajamos por esta industria que se consolida como un componente central de la economía digital y creativa de España, gracias a uno de los mejores incentivos fiscales en Europa".

Leticia Villegas resalta que es "un honor poder colaborar un año más estos galardones, unos premios que desde 2018 da valor a la industria de la animación iberoamericana y promueve el intercambio de experiencias y conocimientos entre los artistas. Son un espacio para fomentar el desarrollo y la coproducción, así como despertar el amor por este campo entre nuestros jóvenes".

Cristina García manifiesta que "desde el ICEX nos complace seguir apoyando a los Premios Quirino ya que consideramos que es un evento imprescindible para estrechar lazos entre la industria europea y la iberoamericana. Apoyamos firmemente la internacionalización del sector de la animación. La proyección internacional de la animación es imparable".

Hay que destacar que, por primera vez desde su creación, los Premios Quirino alcanzaron la paridad de género en categorías tan importantes como Largometraje y Serie de Animación.

La animación española acapara las nominaciones en la categoría Mejor Largometraje con tres de las cuatro obras finalistas, incluyendo dos óperas primas dirigidas por mujeres: "Hanna y los monstruos" de Lorena Ares y "El sueño de la Sultana" de Isabel Herguera. También optan al premio "Robot Dreams" - primer largometraje de animación del director bilbaíno Pablo Berger que este año fue finalista en los Oscar - y el film noir argentino "El Paraíso" de Fernando Sirianni y Federico Moreno Breser.

Las candidaturas para el premio a la Mejor Serie se reparten entre España y Brasil. La directora catalana Silvia Cortés vuelve a competir en esta categoría con la segunda temporada de "Jasmine & Jambo", elegida Mejor Serie en la pasada edición de los Quirino. "Pobre Diablo" -serie de animación para adultos firmada por Joaquín Reyes, Miguel Esteban y Ernesto Sevilla- y "Sex Symbols" de Paloma Mora y Alex Cervantes completan las candidaturas españolas. Dos series brasileras, "O Hotel Silvestre de Ana Flor" de Andrés Lieban y Alessandro Monnerat, y "O Menino Maluquinho – Temp. 2" de Michele Massagli y Beto Gomez, cierran la lista de finalistas en esta categoría.

Los brasileños Marcus Vinicius Vasconcelos y Alois Di Leo disputarán el premio al Mejor Cortometraje con "Lulina e a Lua". La terna finalista en esta categoría incluye también el corto portugués "Quase me Lembro" de Miguel Lima y Dimitrije Mihajlovic, y el español "To Bird or Not to Bird" del director gallego Martín Romero.

En la gala se conocerán los ganadores en las categorías Cortometraje de Escuela de Animación, Animación de Encargo, Animación de Videojuego y, por primera vez, Videoclip de Animación. También se entregarán los premios en las categorías técnicas Desarrollo Visual, Diseño de Animación, y Diseño de Sonido y Música Original.

Una industria que crece

Además de reconocer las mejores obras de la animación iberoamericana, los Premios Quirino organizan una nueva edición de su Foro de Coproducción y Negocio, una iniciativa diseñada para impulsar la producción y circulación de obras en esta región integrada por España, Portugal y los países latinoamericanos.

En el evento se reflexionará sobre los desafíos que enfrenta la animación iberoamericana y se darán a conocer distintas iniciativas para promover sus obras. Además, los más de 200 profesionales de 25 países registrados en las actividades de industria mantendrán más de mil reuniones de negocios con el objetivo de fomentar la coproducción, el desarrollo y la circulación de obras y proyectos de animación. Entre las más de 150 empresas participantes, se incluyen productoras, distribuidoras, agencias de ventas, canales de TV y plataformas de streaming.

En el marco de los Quirino tendrá lugar el tercer Encuentro de televisiones públicas iberoamericanas, espacio para reflexionar sobre las políticas de programación, adquisición y coproducción de contenidos animados a ambos lados del Océano. Como novedad, el encuentro acogerá por primera vez la presentación de proyectos por parte de las televisoras, además de casos de estudio de series que han conquistado a la audiencia. 3 CAT (Catalunya, España), Canal Capital (Colombia), Canal IPE (Perú), EITB (País Vasco, España), NTV/TVN (Chile), RTP (Portugal), RTVE (España) y TV Cultura (Brasil) son las televisiones participantes en esta nueva edición del Encuentro.

Otras de las actividades destacadas es la presentación de IBERMEDIA NEXT, la línea de ayuda del Programa IBERMEDIA creada para fomentar el codesarrollo de procesos innovadores en la animación entre empresas y personas de la región iberoamericana. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de los Premios Quirino y la Liga de la Animación Iberoamericana, y está financiada con Fondos Next Generation del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo a través del componente "España Hub Audiovisual de Europa". A Tenerife acudirán los socios europeos y latinoamericanos de los 14 proyectos beneficiarios.

Con el objetivo de analizar los problemas que enfrenta el sector, el 8 de mayo tendrá lugar la Reunión de asociaciones iberoamericanas de animación para proponer acciones que faciliten la coproducción entre los distintos países de la región. El mismo contará con la participación de representantes de APA CORDOBA y ANIMAR (ambas de Argentina), GEMA COLOMBIA (Colombia), Casa da Animação (Portugal), Gremio Animadores Ecuador y Cluster de Industria Creativas EC (ambas de Ecuador), ANIMACHI (Chile), DIBOOS (España), PERU ANIMATION (Perú), Red de Animadores Bolivianos (Bolivia) y Pixelatl (México).

La mesa de trabajo La mujer en la animación iberoamericana, un espacio de trabajo e intercambio colaborativo diseñado para potenciar las redes y alianzas entre las mujeres de la región, es otra de las actividades para profesionales incluidas en la programación. Este encuentro contará con representantes de asociaciones de mujeres de toda Iberoamérica, así como con la presencia de las finalistas del programa de mentorías para creadoras de Animation! Ventana Sur y representantes de los proyectos finalistas del programa de mentorías de MIANIMA, organizado por MIA, Mujeres en la Industria de la Animación de España.

Además de las instancias dirigidas a los profesionales, los Quirino organizan distintas actividades dirigidas al público tinerfeño, como el Beerworking, encuentro entre estudiantes y profesionales de la ilustración, el cómic, el diseño, la animación, los videojuegos (Espacio Aguere Cultural, 7 de mayo), proyección de los cortos finalistas (Teatro Leal, 10 de mayo) y proyección de los largos finalistas (Multicines Tenerife, 25 y 26 de mayo).

Acerca de los Premios Quirino

Los Premios fueron bautizados en honor a Quirino Cristiani, creador del primer largometraje de animación de la historia: una producción argentina titulada "El apóstol" (1917) en la que se utilizaron 58.000 dibujos hechos a manos y rodados en 35 mm.

Los Premios Quirino cuentan con el patrocinio principal del Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife y la Tenerife Film Commission. El patrocinio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, ICEX España Exportación e Inversiones e ICAA; la colaboración de CAACI, Programa Ibermedia, Acción Cultural Española a través del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE), OEI, MAFIZ-Festival de Málaga, RTVE, UHY Fay & Co, La Liga de la Animación Iberoamericana, Retina Latina, Filmin, Multicines Tenerife y Culturamanía; y el apoyo de DIBOOS, SAVE, Pixelatl, Animation! Ventana Sur, Weird Market, La Mesta, Pantalla, Clúster Audiovisual de Canarias y Annecy Festival; así como el de las asociaciones APA - Asociación de Productoras de Animación de Córdoba Argentina; Animar Cluster - Cluster Argentino de Animación & VFX; ABCA - Associação Brasileira de Cinema de Animação; Animachi Chile; Red de Animadores Bolivianos; GEMA Colombia - Grupo Empresas Animación; Animation Costa Rica; Gremio de Animadores de Ecuador; ACDMX - Asociación de Creativos Digitales de México; Paraguay Animation; Perú Animación; y Casa da Animação de Portugal.