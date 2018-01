Santa Cruz de Tenerife/ El Ayuntamiento insta a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados a desistir de la derogación de este supuesto del Código Penal. El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó hoy una moción en defensa del mantenimiento en el Código Penal de la figura de la prisión permanente revisable como mejor respuesta penal a determinados delitos de extrema gravedad e insta a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a no proceder a su derogación.



La primera teniente de alcalde y defensora de la moción, Zaida González, recordó que "existe un clamor popular para que los delincuentes con crímenes espantosos a sus espaldas cumplan penas ajustadas a la gravedad de sus actos y no, merced a distintos beneficios, salgan a la calle en unos pocos años con el potencial riesgo de reincidencia que comportan estos sujetos".

González advirtió que "no estamos hablando de la cadena perpetua, que no existe en España, ya que la figura de la prisión permanente revisable, incorporada al Código Penal desde 2015, cuenta con una revisión periódica en manos de la Justicia, por eso se llama revisable".

"La única cadena perpetua que conozco en España es la que aquellas familias que pierden para siempre a su ser querido víctima de un crimen atroz. Eso sí es cadena perpetua", manifestó la primera teniente de alcalde.

González mencionó también que esta figura está homologada en el derecho penal de distintos estados miembros de la Unión Europea.

La moción aprobada por el pleno incorporó una enmienda transaccional que reivindica que la prisión permanente revisable se evalúe por periodos de 5 años para conocer el alcance de sus efectos y el impacto social que hubiera podido producir.

