El CEST cree que al Gobierno de España se le han acabado las excusas para seguir llevando al límite la firma y transferencias de los convenios

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) lamenta que el Gobierno de España esté llevando al límite la firma de los convenios plurianuales de las Islas con el Estado, situación que en el caso de no resolverse en los próximos días podría provocar la pérdida de 2.900 millones de euros, con las consecuencias que conllevaría tanto para la economía del Archipiélago como para el empleo. A juicio del CEST, el daño que la pérdida de dichas inversiones generaría en las Islas anima a exigir al Gobierno del Estado a que ponga fin a tanta incertidumbre antes del 28 de diciembre.

Empresarios y profesionales consideran que al Gobierno del Estado se le han acabado las excusas. A juicio de Roberto Ucelay, presidente del CEST, "el tiempo de las excusas se ha agotado, carece de justificación posible que se esté llevando la situación a este límite, condenando a las Islas a que en apenas diez días puedan perderse de forma definitiva cerca de 3.000 millones en inversiones que Canarias necesita para completar y mejorar sus infraestructuras, generar miles de puestos de trabajo y garantizar que nuestra economía no acabe pagando la pérdida de esos recursos". "Somos conscientes de que culminar la tramitación de esos convenios no es tarea fácil, pero esa explicación ya no se sostiene, como igualmente tiene difícil justificación que a última hora la cantidad prevista esté en el aire, pudiendo verse reducida en 334 millones de euros", señaló Ucelay.

En este orden de cosas, desde el Círculo de Empresarios y Profesionales se ha recordado que la comarca del Sur de la Isla está a la espera de que se firmen dichos convenios, especialmente el de carreteras, para desbloquear infinidad de proyectos imprescindibles para modernizar, completar y mejorar las infraestructuras de municipios que son el principal motor económico de Canarias. "Si de aquí al viernes 28 de diciembre esos convenios no están firmados y las transferencias correspondientes de 2018 no se han realizado antes o en esa fecha, mucho nos tememos que se consumaría un durísimo golpe para Canarias, en general, y para el Sur de Tenerife en particular", ha recalcado el presidente del Círculo del Sur.

Empresarios y profesionales lamentan que a poco más de una semana de la fecha límite del 28 de diciembre no se cuente con absolutas garantías de que las Islas podrán contar, en firme, con los 675 millones de euros por convenios que tienen partidas asignadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, así como con los casi 3.000 millones comprometidos para los próximos años.

El CEST espera que el Gobierno de España no apure los plazos y evite desbloquear las firmas en las últimas horas. Empresarios y profesionales consideran que no se debe seguir jugando al límite cuando en juego está la amenaza de que las previsiones de crecimiento económico para Canarias en 2019 puedan verse recortadas en nueve décimas caso de no formalizarse dichos convenios, retroceso que se traduciría en destrucción de puestos de trabajo.

En este sentido, los empresarios consideran que tal posibilidad resulta especialmente grave dadas las incertidumbres económicas con las que se va a entrar en el próximo año. "Los compromisos adquiridos deben ser cumplidos sea cual sea el color político de quienes están al frente de los gobiernos", ha afirmado Roberto Ucelay. A juicio del presidente del CEST, el impacto que tendría en las Islas la pérdida de dichos convenios "exige que se acabe con tanta confusión", fondos comprometidos en los Presupuestos de 2018 a través de convenios o resoluciones que, según ha recordado Ucelay, ascienden a 603 millones de euros, estando todavía pendientes 474 millones.

Círculo de Empresarios y Gobierno de Canarias celebrarán una reunión de trabajo en tres o cuatro semanas, a mediados de enero, con el compromiso de valorar y dar respuesta a las propuestas que los empresarios han presentado con mejoras para diferentes proyectos como el del enlace Chafiras-Oroteanda, el enlace de Los Cristianos alto y bajo o, entre otras, la propuesta de un tercer carril provisional desde Los Cristianos a Parque La Reina, que ayude a reducir las colas en ese tramo de la autopista del Sur. Además, Gobierno y CEST seguirán trabajando sobre la oportunidad de redactar un proyecto para cubrir parcialmente la TF-1 entre San Eugenio y Playa Fañabé, generándose así una nueva superficie que mejore la conectividad urbana en esa zona turística, reduciéndose de forma significativa el número de vehículos que utilizan la autopista.