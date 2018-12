Medio centenar de edificios de Santa Cruz recibirán ayudas para rehabilitar fachadas

Santa Cruz de Tenerife/ El Ayuntamiento resuelve la convocatoria de subvenciones, por importe de 300.000 euros, al tiempo que ya prepara otra dado el éxito alcanzado. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Infraestructuras, ha resuelto con carácter provisional la convocatoria de subvenciones para el pintado o rehabilitación de fachadas de inmuebles, de modo que 51 edificios de la ciudad con una antigüedad de 25 años o superior recibirán una ayuda para la ejecución de los trabajos.



El sexto teniente del alcalde y concejal del área, José Alberto Díaz-Estébanez, precisó hoy que se presentaron al proceso 116 solicitudes y que después de las pertinentes comprobaciones técnicas y administrativas, 64 cumplieron todos los requisitos.

Las trece solicitudes que han cumplido pero no han accedido a la ayuda quedan en una lista de reserva, que se activará en función de la aceptación de la subvención por el resto de solicitantes y de la correcta justificación de la misma.

La cuantía global de la convocatoria ascendió a 300.000 euros y si bien las bases permitían subvencionar hasta el 75 por ciento de los proyectos presentados, se optó por limitar este porcentaje al 50 por ciento, "en aras a facilitar la aprobación de más proyectos", explicó el concejal.

Las cuantías de cada proyecto difieren entre sí, por la propia dimensión de los mismos y el presupuesto de cada uno, de modo que las subvenciones concedidas van desde los 315 euros, para el menor, a los 35.000 euros del mayor.

Inmuebles en El Toscal

Díaz Estébanez adelantó que el Ayuntamiento ya trabaja en una nueva convocatoria "dado el éxito de aceptación de este tipo de subvenciones, y el efecto multiplicador o contagio que se espera conseguir en sus entornos más inmediatos".

En este sentido, indicó que se mantendrá el mismo importe global aunque es posible que se incremente en función de las solicitudes que se reciban en esa nueva convocatoria.

El concejal destacó que una parte de las solicitudes presentadas se corresponden con inmuebles ubicados en el barrio de El Toscal; en concreto, 11 de las 51 aprobadas, y 14 de las 64 que han cumplido los requisitos.

"Nos parece muy buena noticia que haya propietarios o comunidades de propietarios interesada en esta línea de ayudas en un barrio que precisa de actuaciones como ésta, por lo que confiamos en que para la próxima convocatoria se multipliquen las mismas", explicó Díaz Estébanez.

El concejal recordó que, independientemente de las actuaciones de planeamiento urbanístico que desarrolle el Ayuntamiento, también es importante que la iniciativa privada se implique en la adecuada conservación y ornato de los edificios de un enclave singular del municipio desde el punto de vista histórico".

Próximos pasos

A partir de la resolución aprobada, el Ayuntamiento notificará ahora la concesión de la ayuda a los beneficiarios y se abrirá un plazo para la aceptación o no de la misma. Se puede dar el caso de que el propietario tenga que aportar alguna documentación complementaria. Cumplimentados estos procedimientos, se aprobará la resolución definitiva, siempre y cuando no existan recursos.

El concejal subrayó que las subvenciones siempre se pagan con la justificación y comprobación de los trabajos realizados, es decir, "a posteriori".

"Por lo tanto, aunque lo lógico es que los beneficiarios comiencen la ejecución de los trabajos después de la resolución definitiva, puede darse el caso de que algunos ya lo hayan hecho o lo esté haciendo, pero siempre bajo el entendido de que en caso de no recibir la ayuda, ellos han de pagar el proyecto en su integridad".

Ornato y dinamización económica

La convocatoria abierta por el Ayuntamiento ha sido una iniciativa pionera con la que se ayuda económicamente a los propietarios de viviendas que realicen trabajos de ornato, pintado o pequeñas obras de rehabilitación.

Se trata de que la Corporación contribuya al buen aspecto y la mejora estética de las viviendas particulares y, al mismo tiempo, a la dinamización de sectores económicos relacionados con la construcción.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, pudieron solicitar subvención las personas físicas o jurídicas y las comunidades de propietarios de edificios de vivienda cuyos inmuebles cumplan las siguientes condiciones: estar situados en el ámbito del término municipal de Santa cruz de Tenerife y ser edificios con una antigüedad igual o superior a 25 años.

Las subvenciones se dirigen en todo caso a sufragar trabajos que afecten a las fachadas exteriores de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública.

Quedan excluidos de la convocatoria aquellos inmuebles declarados en estado ruinoso o en estado de ruina, que impliquen la demolición total o parcial del mismo, así como aquellos que incumplen la normativa urbanísticas o de protección patrimonial.

En cuanto a los gastos subvencionables, se han situado en el 50 por ciento del presupuesto de ejecución material incluido en la documentación técnica aportada junto a la solicitud, siempre y cuando éste no supere los costes medios de mercado que a tales actuaciones correspondan, establecidos en los informes relativos a las bases de precios de construcción y rehabilitación emitidos por la fundación Centro de Información y Economía de la Construcción.

Además de dicho límite, el precio máximo por metro cuadrado subvencionable no puede ser superior a 20 euros para viviendas unifamiliares, estableciendo una cuantía máxima de 6.000 euros, y de 25 euros para viviendas colectivas, estableciendo una cuantía máxima de 60.000 euros.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)