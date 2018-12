TITSA modifica los horarios de inicio y fin de los servicios con motivo de la Nochebuena y Navidad

Las líneas de corto recorrido realizarán su último servicio entre las 19:00 y las 20:30, mientras que las líneas de largo recorrido realizarán la última salida a la hora que permita que todos los servicios hayan terminado aproximadamente a las 20:35 horas.Con respecto al 25 de diciembre, el servicio de guaguas comenzará a operar a partir de las 08:10 horas de la mañana, de acuerdo con el horario habitual de cada línea en día festivo.Los horarios de todos los servicios pueden consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono de atención de TITSA, 922.53.13.00, o a través de las redes sociales de la compañía.

Últimas salidas de las líneas más usadas

Las líneas 014 y 015 tendrán la última salida en dirección a La Laguna a las 20:16 y 20:25 horas, respectivamente, mientras que en sentido a Santa Cruz de Tenerife será a las 20:05 y a las 20:15.

La línea 026, que une Santa Cruz y La Laguna, tendrá la última salida desde la capital a las 19:50, mientras que el último viaje desde La Laguna será a las 19:45 horas.

La línea 101, que conecta La Laguna con La Orotava, tendrá la última salida desde La Laguna a las 19:40, mientras que el último viaje desde La Orotova será a las 19:50.

Las líneas 102 y 103, que conectan Santa Cruz con Puerto de la Cruz, tendrán la última salida desde Santa Cruz a las 19:55 y 19:45 horas respectivamente. Desde el Puerto de la Cruz, la última salida corresponde a las 20:15, la 102 y 19:35 horas, la 103.

Por su parte, la línea 108, que comunica Santa Cruz de Tenerife con el nuevo enlace de Los Realejos, tendrá la última salida desde la capital a las 18:30 y desde el enlace de Los Realejos a las 18:50 horas.

Servicios hacia el Sur

La línea 110, que une Santa Cruz con Costa Adeje, saldrá por última vez de la capital a las 19:30 horas, mientras que en sentido contrario el último trayecto del día está previsto a la misma hora. Asimismo, la 111 conectará por última vez ambos puntos de la Isla a las 19:25 horas desde la capital y a las 19:55 horas desde el sur.

La línea 120, que conecta Santa Cruz con Güímar, hará su última salida desde la capital a las 18:45 horas, mientras que desde Güímar se efectuará a las 20:05 horas. La línea 122, que une Santa Cruz de Tenerife y el Polígono Industrial de Güímar, saldrá por última vez esa noche a las 19:05 horas desde el Intercambiador capitalino y a las 20:00 horas en sentido de regreso.

Igualmente, la línea 473 saldrá a las 18:15 horas desde Los Cristianos y a las 19:55 horas desde Los Gigantes. La línea 467 hará su última salida desde Costa del Silencio a las 19:55 horas; y desde La Caleta a las 19:50 horas.

No se prestarán los servicios de las líneas 104, 137, 420, 711 durante la noche del 24 al 25 de diciembre.

Servicio urbano de Santa Cruz de Tenerife

La programación para el día de Nochebuena afectará también a líneas del servicio urbano de Santa Cruz de Tenerife.

Las líneas, 902, 903, 904, 909, 939, 945 y 946 realizarán sus últimos servicios desde el Intercambiador entre las 18:15 y las 20:30 horas, según ruta. Por otro lado, la 933, 934 y 937 harán su última salida a las 20:00 horas. Asimismo, los viajes de las líneas 935 y 905 finalizarán a las 20:05 y 20:10, respectivamente, mientras que la 906 y 908 terminarán a las 20:10 horas.

Por otro lado, desde el Intercambiador las líneas 910 y 919 harán su última salida a las 20:14 y 20:05 horas respectivamente, la 911, a las 20:05 horas y las líneas 920 y 921 finalizarán sus servicios con la salida de las 20:30 y 20:25 horas respectivamente.

La circular 914 hará su última salida a las 20:35 horas desde el Intercambiador.

El resto de líneas no relacionadas, 912, 917, 944 y 947, realizarán sus horarios habituales de sábado, mientras que los viajes de la 971 y 972 no se realizarán.