El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rehabilita los senderos de madera del Parque García Sanabria

Santa Cruz de Tenerife/ La alcaldesa, Patricia Hernández, visitó las obras cuyo plazo de ejecución fue ampliado debido a que los materiales seleccionados por la empresa a la que se le adjudicaron los trabajos en el anterior mandato "no eran los adecuados ni contaban con las prescripciones técnicas exigidas".

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha culminado los trabajos de reparación de los senderos de madera del Parque García Sanabria que se encontraban en muy mal estado de conservación, con piezas rotas y afectadas por la humedad. La obra consistió en la retirada de la totalidad de las tarimas existentes en los ámbitos afectados y su sustitución por pavimento pétreo (granito gris y basalto según la zona) en la mayoría de los recorridos, aunque también se reemplazaron algunos paseos de tarima por tablazones de ipé, una madera más resistente y dura que fue colocada atendiendo a una adecuada ventilación y un mejor aislamiento del terreno para evitar que se repitieran los problemas del pasado y se pudriera nuevamente.



La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, en compañía del concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, y una técnica municipal del área, visitó las instalaciones para comprobar por sí misma el resultado final de las obras después de que el Consistorio tuviera que ampliar su plazo de ejecución para solicitar nuevos materiales que "cumplieran los requisitos en cuanto a calidad de la madera", porque los que había seleccionado la empresa a la que en el anterior mandato se le adjudicaron estos trabajos "no eran los adecuados y no cumplían las prescripciones técnicas del pliego del contrato".

Por lo tanto, la finalización de esta actuación en el parque, que estaba prevista para este verano, se retrasó unos meses, hasta finales de noviembre, por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz con el objetivo de cumplir con los parámetros estéticos y de calidad, así como para garantizar la seguridad de los usuarios y las usuarias del recinto público.

Las obras de rehabilitación urbanística de los paseos de madera del emblemático Parque García Sanabria, uno de los pulmones de la capital, habían comenzado a principios de año y han supuesto una inversión de 331.449 euros.

Tal y como señaló la primera edila, la remodelación de los paseos obedece a la necesidad de atender "el elevado número de quejas ciudadanas y ante la incoación de varios expedientes de responsabilidad patrimonial por caídas, debido al mal estado en el que se encontraban" pues como recordó Hernández fueron instalados "durante la última restauración del parque, en 2005".

Además, se atendió a la mejora de las condiciones de accesibilidad, que era otra de las reclamaciones de la ciudadanía.

El deterioro material que había sufrido el pavimento de madera del parque y que había obligado a continuas reparaciones por parte de la Corporación municipal obligó a buscar una solución alternativa a las zonas afectadas, partiendo de la premisa de intervenir lo menos posible sobre la configuración material y espacial actual del Parque García Sanabria.

Uno de los mayores problemas detectados en el estudio de las patologías preexistentes era la carencia de evacuación de aguas de la base y ventilación de la cámara existente entre ésta y las tablas de madera de la tarima que provocaban pequeños embalses de agua tras las lluvias, un contacto por largo tiempo del material con el agua estancada y la interrupción de la circulación del aire que propiciaba la pudrición total del sistema.

DOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

La superficie total intervenida es de 2.298 metros cuadrados repartidos en dos ámbitos, denominados "Rambla de las Tinajas" y "Fuente Rectangular".

En el caso de la "Rambla de las Tinajas", se pavimentó en piedra gris la totalidad del paseo en la acera norte, así como las terrazas y plataformas existentes. El enclave donde se ubica la cafetería se impermeabilizó previamente a la colocación del nuevo pavimento. Los senderos que descienden desde la acera norte hacia el interior del parque se ejecutaron en madera ipé, a excepción de las zonas de encuentro de los mismos con los senderos de tierra, que se han realizado en piedra y no se modificaron ni anchos ni recorridos de los ámbitos afectados.

En la zona denominada "Fuente Rectangular", se intervino en todo el ámbito circundante de la misma, incluso en las gradas, las cuales se pavimentaron con granito gris, y se formaron los asientos con tarimas de madera. En esta zona se varió levemente el diseño de los senderos y zonas peatonales al ampliarse la zona de césped en el entorno inmediato de la fuente y se modificó el diseño del trazado de la zona con tarima. Además, las acciones se completaron con la instalación de luminarias empotradas en los muros.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)