El Gobierno de Canarias declara la situación de Alerta por riesgo de Inundaciones en Garachico, Tenerife

Observaciones: Riesgo de inundación costera por mal estado del mar. Viento del NW fuerza 5, fuerte marejada y mar de fondo NW 4-5m. Oleaje de mar combinada 5-6m, no descartando series de olas más grandes. Las horas críticas atendiendo a los horarios de las pleamares serán: entre 14:00 y 18:00 h del lunes; 02:00 – 07:00 h del martes y entre las 15:00 – 19:00 h del martes.

Se insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección de la Dirección General de Seguridad y Emergencias por riesgo de inundaciones costeras:

CÓMO PREVENIR:

Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar.

No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.

Evite la pesca en zonas de riesgo.

No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa.

Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales.

Evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento.

Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar.

Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente.

Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado.

Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro.

Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten.

Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar.

Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avise inmediatamente al 1-1-2.

Para cualquier solicitud de información llamar al teléfono 0-12.

CÓMO ACTUAR EN ALERTAS O ALERTAS MÁXIMAS:

Retirar del exterior de la vivienda, aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua. Revisar, cada cierto tiempo, el estado del tejado, de las bajadas de agua de edificios y de los desagües próximos.

Colocar los documentos importantes y, sobre todo, los productos peligrosos, en aquellos lugares de la casa en los que el riesgo de que se deterioren por la humedad o se derramen, sea menor.

No estacionar vehículos ni acampar en cauces de barrancos, ni en las zonas de inundación frecuente, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua.

Mantenerse permanentemente informado a través de la radio y de otros medios de comunicación, de las predicciones meteorológicas y el estado de la situación.

No bajar a los sótanos ni quedarse en zonas bajas.

Evite salir de excursión o de acampada hasta que no se restablezca la normalidad.

Evite los desplazamientos. En caso de necesidad, conduzca con precaución y no atraviese zonas que puedan inundarse.

CÓMO ACTUAR EN EMERGENCIAS:

Si le sorprende una tormenta y empieza a llover de manera torrencial, piense que el riesgo de inundación existe y, por tanto, es recomendable tomar determinadas precauciones.

Si llegara a inundarse la vivienda, es fundamental abandonar cuanto antes los sótanos y plantas bajas y desconectar la energía eléctrica utilizando, preferentemente, linternas para el alumbrado.

Si tiene que desplazarse en vehículo procure circular, por carreteras principales.

Si se encuentra en zonas abiertas, hay que alejarse de los cauces de los barrancos, y zonas bajas de laderas o montañas, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua.

En caso de que las lluvias les sorprenda conduciendo en la carretera, no atraviese con su vehículo los tramos que estén inundados. La fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el vehículo.

Este pendiente de posibles desprendimientos de rocas o tierras en las carreteras.

También es importante localizar los puntos más altos de la zona donde se encuentre.

En caso de evacuación de las viviendas siga los consejos establecidos para ello.

En caso de emergencia llame al 1-1-2.

En caso de CONFINAMIENTO:

Permanecer en el propio domicilio o regresar a él si se encontrara fuera.

Revisar y tener preparado linternas o velas, cocina tipo camping-gas en previsión de falta de fluido eléctrico, agua potable, medicinas, radio a pilas, etc.

Si llegara a inundarse la vivienda, es fundamental abandonar cuanto antes los sótanos y plantas bajas y desconectar la energía eléctrica utilizando, preferentemente, linternas para el alumbrado.

Cerrar y asegurar las ventanas y puertas para impedir la entrada del agua. Pequeñas protecciones pueden ayudar a resguardarle en caso de inundación.

Permanecer atentos a las informaciones transmitidas por las emisoras de radio, televisión u otros medios. No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.

Utilizar sólo el teléfono para situaciones de emergencia, evitando el bloqueo de las líneas telefónicas.

Consumir únicamente bebidas y alimentos envasados y agua embotellada, no del grifo.

En caso de EVACUACIÓN:

1. Recomendaciones a la población EVACUACIÓN COLECTIVA:

Si las autoridades deciden establecer la evacuación, prepare rápidamente el equipaje familiar, que puede consistir en ropa de abrigo, documentación y medicamentos personales, alimentos no perecederos para tres días, teléfono móvil y una linterna, limitando el equipaje a lo que pueda transportar a mano cada persona con facilidad de movimientos.

Esté atento a las instrucciones, prestando especial atención al lugar de concentración y hora.

Mantenga la calma, transmítala a los demás y no propague rumores infundidos.

Cierre todas las ventanas y puertas exteriores, baje las persianas. Cierre las llaves de paso del agua, gas y dispare el automático de la luz.

Utilice sólo los teléfonos para lo estrictamente necesario.

En el albergue, diríjase a los puntos de filiación. Siga las instrucciones de Protección Civil.

2. EVACUACIÓN POR MEDIOS PROPIOS:

Mantenga junta a toda la familia. Utilice un sólo vehículo para evacuar.

En caso de que el aguacero le sorprenda conduciendo en la carretera, no atraviese con su vehículo los tramos que estén inundados. La fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el vehículo.

Salga con suficiente tiempo para escalonar la evacuación.

Siga las rutas de evacuación recomendadas. No tome atajos, ya que podrían estar bloqueados.

Si dispone de lugar de alojamiento en zona segura, utilícelo. Notifíquelo al 012 a efectos informativos.

Si no dispone de lugar de alojamiento, diríjase a los Centros de Filiación establecidos para su zona.