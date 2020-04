Loro Parque continúa haciendo las presentaciones de animales sin público

Estas presentaciones, junto a otras actividades que componen la rutina de los animales, son necesarias para asegurar su máximo bienestar. "Los animales siguen haciendo las presentaciones porque es mentalmente estimulante para ellos, además de un ejercicio físico y algo con lo que puedo decir que realmente disfrutan", asegura Eric Bogden, responsable de Mamíferos Marinos de Loro Parque. "Seguimos haciendo nuestra ronda de entrenamiento, proponiéndoles retos y enseñándoles cosas nuevas", cuenta.

En la misma línea, Montse Buch, responsable de Loro Show, explica que el cierre del Parque no afecta a su trabajo con los animales: "cada día necesitan estar activos y los entrenamientos son muy necesarios para que, tanto física como mentalmente, estén ocupados".

Lo que sí se ha modificado, para salvaguardar a su vez la salud de los cuidadores, es la forma de trabajar. Así, los equipos se han dividido en turnos que no coinciden, aunque se encuentran en constante comunicación. "Nosotros somos los expertos en el cuidado de los animales, así que nos dividimos en dos equipos y si, por ejemplo, algo me sucediera a mí, llamaría a la siguiente persona, que se encargaría de todo", explica Bogden.

Así, Loro Parque, como auténtica embajada animal, afianza su compromiso con el que es uno de sus pilares: proporcionar siempre a los ejemplares que habitan en sus instalaciones el máximo bienestar. No en vano, es el único zoológico de Europa que cuenta con la Certificación de Bienestar Animal "American Certified" de la prestigiosa entidad American Humane (EE. UU.).

#EnCasaConLoroParque, contenido diario para toda la familia

Loro Parque ha iniciado una campaña en sus redes sociales con el hashtag #EnCasaConLoroParque, a través del que está compartiendo contenido diario sobre la actividad que tiene lugar en sus instalaciones a puerta cerrada. Allí, los animales continúan recibiendo todos los cuidados para asegurar su máximo bienestar y el personal trabaja con todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades para mantenerse con buena salud.

Así, las cuentas oficiales del Parque han reforzado su programación para que, desde casa, todos sus seguidores puedan continuar aprendiendo sobre la importante labor que hace este centro de conservación de la vida silvestre en materia de bienestar animal, protección de especies en peligro, educación y concienciación.