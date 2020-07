El Ayuntamiento de Santa Cruz reforma la plaza de Santa Clara y la dota de un parque infantil y zona de calistenia

Santa Cruz de Tenerife/ Con una inversión de casi 350.000 euros, el Consistorio chicharrero ha acometido una profunda remodelación de este espacio público para fomentar su uso y disfrute entre vecinos y familias.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, acudió este jueves a la plaza de Santa Clara, en Ofra, donde el Ayuntamiento chicharrero, con una inversión de 344.133,90 euros, ha llevado a cabo unas obras de rehabilitación en el marco de las actuaciones de mantenimiento y conservación del Parque Público Municipal de Viviendas, que han transformado por completo el espacio, donde ya se localiza por primera vez un parque infantil y una zona de calistenia.



La regidora municipal recorrió las instalaciones en compañía de la concejala de Viviendas, Marta Arocha, y el concejal de Servicios Públicos y distrito Ofra Costa Sur, José Ángel Martín, para comprobar el resultado de la reforma que ha incorporado un parque infantil vallado de 147 metros cuadrados con diferentes juegos y aparatos, así como una zona para ejercicios de calistenia con una superficie de 110 metros cuadrados. Se trata de una mejora integral de la plaza que, destacó la alcaldesa "afecta a la instalación de nuevos elementos como los columpios y una calistenia, se acaba con humedades, por fin, y la apariencia ha mejorado, pero además se le da uso".

Como recordó Patricia Hernández, anteriormente era "un espacio diáfano con humedades que se filtraban a los garajes y locales de abajo, cuyo uso se había abandonado por razones evidentes, que ahora no concurren, como pavimento y las losetas levantadas o que no hubiera si quiera un sitio para sentarse". La alcaldesa ha reconocido en numerosas ocasiones que es muy importante dotar a los barrios de espacios públicos dignos, atractivos, cómodos y funcionales, donde al vecindario le apetezca estar.

Históricamente el barrio se ha sentido muy abandonado, no se le han procurado zonas de sombra o parques infantiles para el disfrute de los más pequeños y sus habitantes habían manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por el deterioro en las vías, aceras, así como en las plazas y espacios públicos, "a pesar del gran potencial de los espacios públicos del barrio de Santa Clara para ser punto de encuentro de familias y vecinos", señaló la alcaldesa.

Patricia Hernández admitió su orgullo por "poder ofrecer este espacio de calidad a los vecinos y vecinas de Santa Clara, una zona con mucha pendiente donde no había un espacio alternativo para los niños y las niñas y que ahora también cuenta con las canchas preparadas para practicar deporte, porque no había nada, ni un solo espacio de calidad en Santa Clara, Finca La Multa o la parte alta de San Antonio". Como señaló la regidora municipal, "ahora ganamos espacio para el encuentro y disfrute de los ciudadanos de Santa Cruz, que también viven en sus barrios".

MEJORA INTEGRAL

Las obras de la plaza de Santa Clara, cuya superficie de actuación fue de 2.500 metros cuadrados, comenzaron el pasado mes de diciembre y aunque la duración inicial prevista era de seis meses, se vieron paralizadas por la Covid-19. En concreto, además de la construcción de un parque infantil con variedad de columpios y la zona de calistenia, el Ayuntamiento de Santa Cruz, como informó Marta Arocha "ejecutó la impermeabilización de la plaza, explanadas, rampas y escalera, que constituyen la cubierta de garajes, locales y la capilla". Además, recordó la concejala, "se mejoró la accesibilidad y la seguridad mediante la colocación de pavimentos direccionales y nuevas barandas en rampas, escaleras y los muretes existentes".

Asimismo, se eliminaron aplacados, que fueron sustituidos por enfoscados pintados, y se repusieron aplacados en la parte inferior de los paramentos, sustituyó las placas de piedra en el remate de muretes por albardillas de hormigón. Finalmente, se repusieron las jardineras y los bancos y se plantaron especies vegetales para embellecer el conjunto.

Finalmente, José Ángel Martín, apuntó que se está estudiando la manera de dotar de sombra a la instalación "ya que no se puede perforar el pavimento, porque debajo hay un parking y se están considerando todas las opciones".