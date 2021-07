El Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna logra la máxima puntuación de 5 estrellas en el programa 'Covid-19 Safety Ratings'

La Laguna/ La infraestructura tinerfeña ha conseguido esta calificación junto a los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Alicante-Elche Miguel Hernández, Málaga-Costa del Sol y Palma de Mallorca. Todos ellos contaban ya con la Acreditación de Salud Portuaria del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).



Los auditores han destacado la calidad de los controles sanitarios, la comunicación de las medidas implantadas y los controles de acceso.

Skytrax es una consultora de investigación y estudios aeroportuarios de prestigio internacional.

Seis aeropuertos de la red de Aena acaban de obtener la máxima puntuación que otorga el programa Covid-19 Safety Ratings lanzado por Skytrax, consultora de investigación y estudios aeroportuarios de reconocido prestigio internacional. Entre ellos se encuentra el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

La infraestructura tinerfeña ha logrado esta calificación junto a los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona- El Prat, Alicante-Elche Miguel Hernández, Málaga-Costa del Sol y Palma de Mallorca. La puntuación obtenida es de cinco estrellas "very high standards", la máxima otorgada y se suma a las acreditaciones de

"Aeropuertos Seguros".

El programa Covid-19 Safety Ratings es el único programa a nivel mundial concebido específicamente para el sector aeroportuario. Las visitas las han realizado en persona un grupo de auditores que han recorrido los 6 aeropuertos y han inspeccionado las medidas implantadas por Aena para garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores frente a la situación sanitaria. Estas auditorías evalúan hasta 175 protocolos de seguridad diferentes introducidos en respuesta a la pandemia de la COVID-19 para reducir el riesgo y mejorar el bienestar de pasajeros y trabajadores aeroportuarios.

Entre los aspectos que han sido auditados figuran, entre otros, los siguientes:

• Señalización informativa COVID-19.

• Aplicación medidas para restringir el acceso a las terminales.

• Instalaciones de pruebas COVID (clínicas de test).

• Aplicación y señalización de distanciamiento social.

• Controles sanitarios.

• Requerimiento de uso mascarillas por parte de los pasajeros.

• Disponibilidad y visibilidad de los dispositivos de gel hidroalcohólico y venta de EPI (mascarillas, otros...).

• Flujo de aire y filtros de ventilación mejorados en terminal.

• Limpieza y monitoreo de áreas públicas, baños, zonas de restauración.

• Control de seguridad: políticas de higiene y cumplimiento de EPI del personal

Los auditores de Skytrax han destacado como puntos fuertes de los seis

aeropuertos:

• El control sanitario, que sitúan entre los mejores de Europa: sistema claro, organización muy eficiente y abundancia de recursos, destacando la gestión de test y colas de pasajeros.

• El Covid Protection Team, por su número, visibilidad, disponibilidad y actuación, que consideran extraordinario y muy oportuno.

• Control de accesos excelente y riguroso.

• Procedimientos y operativa en salas VIP excelentes.

• Comunicación e imagen clara, consistente y abundante, considerada entre las mejores de Europa.

La acreditación de Skytrax está considerada como un referente mundial para definir la garantía de viaje seguro para los clientes y un máximo reconocimiento a la eficacia de las medidas de higiene y seguridad implantadas en los aeropuertos.

Más de 100 medidas en los aeropuertos

Aena ha implantado en sus aeropuertos más de 100 medidas de seguridad, higiene y de control sanitario destinadas a proteger y garantizar la salud y seguridad de pasajeros y trabajadores: limpieza y desinfección, ventilación, dispensadores de gel hidroalcohólico, uso obligatorio de mascarilla, mamparas protectoras, huellas y bandas en el suelo marcando la distancia de seguridad, señalética, megafonía, elementos contactless, información continua al pasajero, entrada a las terminales permitida exclusivamente a

empleados, pasajeros con tarjeta de embarque y acompañantes de menores que viajan solos y de viajeros con movilidad reducida, etc... Estas medidas están contempladas en el Plan de Recuperación Operativa de la compañía, incluyendo las dirigidas directamente a pasajeros, operativas y organizativas.

Dichas medidas están basadas en las directrices de la Comisión Europea y de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), establecidas en colaboración con el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC), además de haber sido coordinadas con los Estados Miembros de la CE y las asociaciones internacional de aeropuertos (ACI) y de aerolíneas (IATA). Además, desde 2020, Aena colabora con el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas para la realización de los controles sanitarios para pasajeros de llegada en los aeropuertos y este año ha destinado espacios para la instalación de clínicas de pruebas diagnósticas en diversos aeropuertos de la red para pasajeros de salida.

Los protocolos sanitarios implantados en España superan las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Estos protocolos son los mismos para todos los aeropuertos, por lo que los estándares son similares.

Skytrax

Skytrax es una agencia de investigación y observación del sector aéreo dedicada a la realización de estudios de calidad en el campo aeronáutico, analizando más de 550 aeropuertos y 525 compañías aéreas de todo el mundo. Desde 1999 realiza encuestas de satisfacción a los pasajeros de las diferentes aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo con un único formato de cuestionario y análisis. En base a estas encuestas se otorgan los World Airport Awards, unos premios que constituyen uno de los principales reconocimientos de calidad a nivel mundial para la industria aeroportuaria.

Acreditación de Salud Aeroportuaria

Cabe recordar que los seis aeropuertos disponen también de la certificación del programa de Acreditación de Salud Aeroportuaria del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), como parte de la treintena de aeropuertos de la red de Aena que ya la ostentan.

Este programa evalúa el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por ACI, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Todas ellas están alineadas, a

su vez, con los objetivos del citado Plan de Recuperación Operativa que Aena lanzó en abril de 2020 y que se está aplicando en todos los aeropuertos de su red.

Airport Health Accreditation (AHA) demuestra el compromiso continuo de Aena con las medidas adoptadas para la seguridad de empleados y pasajeros a raíz de la pandemia, con el objetivo de volver a recuperar la confianza de los viajeros en el transporte aéreo.

Como ha publicado el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) en su "guidelines for covid-19 testing and quarantine of air travellers", el transporte aéreo se ha demostrado como un entorno de baja prevalencia del virus, sumando menos del 1% de los casos detectados de COVID-19 y sin incremento en la ratio de transmisión.

Con la Acreditación de Salud Aeroportuaria del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y ahora la acreditación de Skytrax, que audita la experiencia del pasajero, se confirma que las medidas implantadas por Aena en sus aeropuertos no solo cumplen la normativa en vigor en España y los criterios internacionales de los aeropuertos, sino que una entidad independiente certifica que la experiencia del pasajero alcanza la máxima puntuación.

