Arona se coordina con las fuerzas y cuerpos de seguridad en el inicio de nivel 4 de alerta para frenar la pandemia

En el encuentro han estado presentes, además del propio Mena, el concejal del área de Seguridad, Francisco Marichal, el subcomisario jefe de la Policía Local, David Oliva, así como mandos de las policías Nacional y Canaria y de la Guardia Civil –un cuerpo que tiene, precisamente, cuartel en Arona-.

Durante la reunión, Francisco Marichal informó que su área está haciendo un especial hincapié en evitar las aglomeraciones, principal de personas jóvenes, por lo que ha localizado hasta 8 ubicaciones aisladas del municipio en los que se prohibirá el aparcamiento nocturno para dificultar, aún más, los botellones. Esta medida, en principio, no afectará a áreas residenciales.

Prohibición de estacionar en horario nocturno en zonas de botellón

Según ha explicado, esta medida ya se ha puesto en marcha en municipios de la Península con buenos resultados, por lo que será uno de los ejes de trabajo, al igual que seguir incidiendo en el desalojo de las zonas exteriores de los locales de ocio nocturno cuando estos cierran, así como reforzar el cierre de las playas para evitar su uso a partir de las 22 horas.

Francisco Marichal subrayó el elevado nivel de cumplimiento del ocio y la restauración en cuanto a los horarios, mientras que José Julián Mena desgranó los principales datos del sector alojativo en el municipio, donde han mantienen abiertas sus puertas unos cuarenta establecimientos con niveles de ocupación que varían entre el 50% y el 70% y en los que el turismo nacional y residente canario está teniendo un papel fundamental.

José Julián Mena: "Reforzar la vacunación y apoyarse en medidas de control"

El alcalde de Arona ha subrayado la importancia de "no aflojar en la vacunación en estos momentos. De ahí –ha agregado- el hecho de hacer hincapié en la necesidad de que no se cerrara el punto de vacunación fijo en el Hospital del Sur, porque el único instrumento real que nos va a permitir retomar la normalidad a medio y largo plazo es la vacunación. No obstante, tenemos que reforzar las medidas de control y evitar las aglomeraciones si queremos frenar esta ola y dar seguridad sanitaria y un respiro al sector productivo, como la restauración o el comercio".

Francisco Marichal: "Control en zona de reunión de gente joven"

Por su parte, el concejal del área de Seguridad ha explicado que "estamos viviendo una incidencia muy alta y, si bien la Policía Local ha levantado más de 1.500 actas de sanción por incumplir la normativa, la realidad es que tenemos que reforzar las áreas en las que se realizan botellones, los accesos nocturnos a las playas o las aglomeraciones por fuera de los lugares de ocio nocturno, la mayoría de los cuales están cumpliendo a rajatabla los horarios".