Canarias Destino Startup impulsa la innovación y el talento emprendedor del Archipiélago

Una iniciativa pionera en Canarias que en 2023 irrumpió con fuerza en el panorama nacional y que en poco más de un mes reunirá a 40 startups regionales y nacionales vinculadas a la innovación, tecnología, economía verde y sostenibilidad, turismo, medicina, sector audiovisual y digital, etc. También, a numerosas pymes, grandes empresas, instituciones públicas y privadas, business angels y venture capital de todo el país, quienes darán buena muestra del talento innovador canario. En 2023 ya recibió a 2.500 asistentes, 50 startups y más de 40 entidades relacionadas con el sector de la innovación en las Islas.

La segunda edición llega con novedades que suponen un valor añadido. Destaca el desarrollo de congresos relacionados con sectores como el turismo, aprender a invertir en startups, la comunicación y marketing en este mismo ámbito y la medicina del futuro relacionada con la inteligencia artificial. Así como el patrocinio del estamento nacional ENISA y la participación de Lanzadera, la aceleradora e incubadora de empresas. Un hito que suma en el ambicioso programa del evento cuya inauguración tendrá lugar el 18 de septiembre a las 10:00 horas en la sala Jerónimo Saavedra del Palacio de Congresos de Canarias (Auditorio Alfredo Kraus).

Zona Expo, ponencias, mesas redondas, congresos, concurso de pitch y mucho más componen el amplio programa. La entrada para visitar la Zona Expo en la sala San Borondón es gratuita, previa descarga en www.canariasdestinostartup.com Permanecerá abierta los días 18 y 19 de septiembre, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, así como el 20, de 10:00 a 14:00 horas. Las ponencias y mesas redondas se desarrollarán en la sala Jerónimo Saavedra, y los congresos, entre esta y la sala Alegranza del icónico Auditorio Alfredo Kraus. Tras el acto inaugural, los asistentes recorrerán y conocerán de primera mano los proyectos de las startups y entidades expositoras.

La primera jornada la completarán las mesas redondas sobre fiscalidad canaria, proyectos de cooperación y cómo emprender en Canarias. Almuerzo y networking en la sala Alegranza para, en horario de tarde, continuar con los congresos de comunicación y marketing en las startups; cómo invertir en startups, finalizando con el de sostenibilidad. El 19 de septiembre, captarán el interés las mesas redondas sobre cine y sector audiovisual; financiación para startups; la primera fase del concurso de pitch donde las startups buscarán el pase a la final y el premio de 10.000 euros concedido por el área de Vicepresidencia del Cabildo de Gran Canaria que dirige y coordina Augusto Hidalgo. Después del almuerzo y networking, será el turno para los congresos one to one inversores. Un encuentro de startups con inversores, así como el congreso grandes empresas tecnológicas; tecnología en el sector médico; premio Mujeres Emprendedoras y tecnología en el sector turístico.

La tercera y última jornada será otro de los platos fuertes. A las 10:00 tendrá lugar la mesa redonda Qué busca un inversor, cómo piensa un inversor. Posteriormente, emprendedores canarios compartirán sus casos de éxito, antes de la final del concurso de pitch y del cierre del evento con la clausura.

El Gobierno de Canarias, a través de la ACIISI, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por medio de Turismo LPA, el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, de la mano de Enisa, PROEXCA, CaixaBank DayOne y Hospitales Universitarios San Roque patrocinan la segunda edición de Canarias Destino Startup. Cuenta con la colaboración de AJE Canarias, AJE Tenerife, AJE Under 30, Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), Canarias ZEC, Canarias Excelencia Tecnológica, EMERGE, CDTI, Fundación Biodiversidad, Lanzadera y Archipélago Next.