El Involcan y la Universidad de Manchester lideran un innovador estudio sobre la composición química del penacho volcánico del Tajogaite

Tenerife/ Este trabajo representa el primer conjunto de datos detallado sobre gases magmáticos recopilado durante una erupción subaérea en el archipiélago canario.

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), entidad dependiente del Cabildo de Tenerife, y la Universidad de Manchester (Reino Unido) han liderado una investigación pionera que analiza la composición química del penacho volcánico generado durante la erupción del Tajogaite (La Palma) en 2021. Este estudio, que empleó técnicas avanzadas de sensores ópticos remotos, ha sido publicado en la prestigiosa revista internacional Chemical Geology.



En esta investigación han participado también investigadores del área de Medioambiente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), junto a científicos de instituciones internacionales como el Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV, Italia) y la Université Paris Cité (Francia), demostrando la relevancia de la cooperación científica para abordar los complejos procesos volcánicos.

Durante la erupción del Tajogaite se llevaron a cabo mediciones diarias sobre la composición química del penacho volcánico utilizando espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier de camino abierto (OP-FTIR). Esta herramienta permitió analizar con precisión las proporciones de gases como dióxido de carbono (CO₂), dióxido de azufre (SO₂), vapor de agua (H₂O), ácido clorhídrico (HCl) y monóxido de carbono (CO) emitidos desde las principales bocas eruptivas.

El análisis de los datos reveló diferencias significativas en la composición química de los gases asociadas a los estilos eruptivos explosivo y efusivo, proporcionando información clave sobre la dinámica de la erupción.

Este estudio destaca cómo el fraccionamiento de los gases en sistemas de conducción magmática someros puede influir en la actividad eruptiva. Además, las proporciones de CO2/SO2 observadas, algunas de las más altas registradas en volcanes basálticos, son consistentes con la naturaleza oxidada del magma generado por la erupción del Tajogaite y la composición química típica de los basaltos de islas oceánicas (OIB).

Impacto y utilidad del estudio

Este trabajo representa el primer conjunto de datos detallado sobre gases magmáticos recopilado durante una erupción subaérea en el archipiélago canario. Los resultados no solo contribuyen a mejorar el conocimiento sobre las características del magma en el contexto de la erupción del Tajogaite, sino que también destacan el potencial de tecnologías como la OP-FTIR para el monitoreo en tiempo real de erupciones volcánicas.

Referencia al artículo:

María Asensio-Ramos, Ana Pardo Cofrades, Mike Burton, Alessandro La Spina, Patrick Allard, José Barrancos, Catherine Hayer, Ben Esse, Luca D'Auria, Pedro A. Hernánndez, Eleazar Padrón, Gladys V. Melián and Nemesio M. Pérez (2025). Insights into magma dynamics from daily OP-FTIR gas compositions throughout the 2021 Tajogaite eruption, La Palma, Canary Islands. Chemical Geology, https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2024.122605

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)