TLP Tenerife 2019 contará con la presencia de los youtubers Mangel y Sr. Cheeto

Tenerife/ El mayor evento de tecnologías y nuevas tendencias del país tendrá lugar en el Recinto Ferial de Tenerife del 15 al 21 de julio. TLP Tenerife 2019, el mayor evento de tecnología y nuevas tendencias del país que tendrá lugar del 15 al 21 de julio en el Recinto Ferial, contará con la presencia de los youtubers Mangel y Sr. Cheeto, quienes compartirán sus experiencias con los asistentes y seguidores. Mangel, con 5,6 millones de suscriptores y Sr. Cheeto, con 1,7 millones de seguidores, son dos referentes en la creación de contenidos en YouTube y participarán activamente en las actividades en los escenarios del recinto capitalino, donde jugarán a distintos videojuegos con sus seguidores y dinamizarán el evento con su humor. TLP Tenerife 2019 está impulsada por INtech Tenerife, perteneciente al área Tenerife 2030 de Cabildo, y está organizado por la asociación de fomento y buen uso de las tecnologías Innova7.



El vicepresidente del Cabildo, Efraín Medina, señala que "uno de los puntos fuertes de TLP Tenerife es tener a referentes en el mundo de la tecnología y la comunicación, algo que ocurrirá con la presencia de los youtubers Mangel y Sr. Cheeto. Sus seguidores canarios podrán compartir sus experiencias en primera persona en el Recinto Ferial, mientras que los millones de suscriptores conocerán las excelencias del evento que organizamos en Tenerife".

El director de TLP Tenerife 2019, Marce Concepción, explica que "este tipo de actividades lúdicas tienen como objetivo ofrecer a los participantes y visitantes del evento la oportunidad de acercarse a personas que han hecho de las redes sociales su forma de vida". Añade que "hay que recordar que los referentes de los jóvenes de las generaciones posteriores a la Millenial son aquellos que distribuyen sus historias en plataformas como youtube y que en pocos segundos logran llegan a miles de personas. Una forma de comunicar que analizaremos, también, en nuestras jornadas formativas de TLP Innova".

La presencia de Mangel y Mr. Cheeto forma parte de la programación de contenidos que Última Informática ha preparado para esta edición de TLP Tenerife. Mangel es uno de los precursores de la creación de contenidos para la plataforma YouTube y cuenta con un canal propio desde el año 2011. Es un youtuber español que cuenta con 5,6 millones de suscriptores y es uno de los creadores de contenidos más internacional de nuestro país con colaboraciones habituales con El Rubius, el tercer youtuber con más seguidores del mundo con más de 35 millones.

Por su parte, el youtuber Abraham Bandera es conocido como Sr. Cheeto ya participó como animador del encendido de pantallas en la edición del pasado año de TLP Tenerife. Tiene más de 1,7 millones de seguidores en su canal de Youtube. También es colaborador de los programas de radio Yu: no te pierdas nada y La Ventana de la Cadena SER. Además de estos creadores de contenidos, también formará parte del evento Natile Gentile, un youtuber con más de 450.000 seguidores y que está especializado en ordenadores, tarjetas gráficas y periféricos.

Keunan y Hermoti traen sus mil voces a Tenerife

Mangel y Sr. Cheeto no serán los únicos creadores de contenido en internet que participarán TLP Tenerife. Este año el evento contará también con la participación de Keunam y Hermoti, actores de doblaje, cómicos y cantantes. Entre sus últimas colaboraciones destaca el post del programa televisivo 'La voz'. Keunan y Hermoti acumulan millones de visitas entre sus creaciones musicales, imitaciones, parodias, doblajes de Disney ibérico, doblajes motivacionales o los famosos chistes de la Pepa.

Uno de sus trabajos más virales fue su particular versión de la canción 'Despacito'. Estos dos cantantes unieron en una sola canción las voces de Shakira, Bender, (personaje de la serie "Futurama''), Bustamante, Joaquín Sabina y Sebastián (el cangrejo de "La Sirenita"). A partir de entonces, han traspasado la pantalla produciendo diferentes shows en directo con comedias, imitaciones y música, sin dejar de seguir creando vídeos virales hasta el día de hoy. Entre ambos, suman más de de 520.000 suscriptores en Youtube. "Despacito", "Súbeme la radio" o "Lo Malo" son algunos de los temas que estos dos youtubers han versionado y parodiado.

Streamers de League of Legends

Como lleva sucediendo en las últimas ediciones de TLP Tenerife, diferentes streamers de League of Legends acudirán al evento para realizar diferentes actividades con el público de la feria. En este sentido, un veterano del evento, Antonio "Reven" Pino, volverá a la isla para sentir el cariño de un público que siempre le ha acogido con los brazos abiertos. Le acompañarán Myreeth y SugusSusana, dos jóvenes streamers que llevan años jugando a League of Legends. Gracias a QiCanarias.com, los tres componentes de ASUS ROG Army realizarán diferentes actividades en TLP Tenerife, donde, además, prometen jugar al nuevo modo TeamFight Tactics que tanto furor está causando en la comunidad de League of Legends.

TLP Tenerife es el mayor evento de tecnología y nuevas tendencias del país y se celebra desde hace 14 años en Tenerife. Consta de cuatro zonas: Lan Party, una lan con 20 gigas de conexión y 2.000 plazas cuyas entradas se agotan en minutos en cada edición; TLP Esports, donde se celebran importantes torneos nacionales e internacionales; TLP Summer-Con, donde se reúne el ocio y las nuevas tendencias con estrellas del cómic, manga, series; y en la que se celebran concursos de Cosplay y K-Pop, entre otras actividades; y TLP Innova, que reúne formación al más alto nivel en el área de la tecnología, la animación 2D y 3D y los entornos digitales con la colaboración de entidades como IBM o Google.

TLP Tenerife es una iniciativa impulsada por INtech Tenerife, perteneciente al área Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife, y está organizada por la asociación sociocultural de fomento del buen uso de la tecnología Innova7. El evento es posible gracias al apoyo de MEDI y FDCAN y los patrocinadores Movistar, Tenerife 100 % Vida, Work&Play, Why Tenerife?, YoSoyTenerife, Tenerife Film Commision, Fundación Cepsa, QiCanarias.com, Globalan, Aruba, IBM, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Fuentealta, RedBull, ITER, CanaLink e it3. Asimismo, cuanta con la colaboración de Multicines Tenerife, Sonopluss y Google Developer Groups Spai.

