El cosplayer Jota Vamps revalida su título de campeón en el concurso TLP Tenerife Summer 2019

Tenerife/ El mayor evento de tecnología y nuevas tendencias del país reúne a cientos de seguidores del espectáculo audiovisual y escénico. El cosplayer Jota Vamps ha revalidado hoy [domingo 21] su título como campeón del mayor concurso de Cosplay de Canarias con el que se cierra la edición de TLP Tenerife Summer 2019. El concurso congregó a cientos de seguidores en TLP Tenerife Summer 2019, un evento impulsado por INtech Tenerife -perteneciente al Cabildo de Tenerife-, y organizado por la asociación por el buen uso y fomento de la tecnología Innova7.



El fallo del jurado profesional se emitió tras una rápida deliberación que proclamó como ganador individual a Jota Vamps, caracterizado de Monster Hunter: World, revalidando así el título que obtuvo en la edición de 2018. En el apartado grupal, las vencedoras fueron Chiru, con cosplay de Onmyoji, mientras que el título de mejor confección recayó en manos de Violet High, pareja caracterizada de Persona 5. El premio al mejor prop accesorio se lo llevó Predator Scar, caracterizado de Alien vs. Predator.

El concurso de Cosplay de TLP Tenerife Summer 2019 puso el cierre a un evento que ha desarrollado más de 200 actividades desde el pasado lunes 15 de julio. Cosplay es un término que une costume (vestimenta) and play (interpretación), por lo que se evalúa la calidad de los ropajes que deben ser elaborados manualmente en su mayoría. Además, también se valora la interpretación pues los cosplayers no solo se caracterizan con la vestimenta de sus personajes favoritos, sino que también interactúan como el propio personaje, apelando a una subcultura de la interpretación de roles.

Durante el certamen se eligieron las mejores caracterizaciones a nivel grupal e individual, así como el premio al mejor accesorio y mejor confección. El concurso de Cosplay es una cita obligatoria para los aficionados al espectáculo audiovisual y escénico, quienes siguen con pasión a sus personajes favoritos.

Un total de 13 participantes mostraron sus mejores atuendos a un público congregado en las abarrotadas gradas del escenario principal de la zona TLP Summer-Con. Sus vestimentas estuvieron inspiradas en distintos videojuegos, series o películas. Los participantes del certamen trabajan durante meses para intentar conseguir la mejor caracterización del personaje que quieren interpretar, confeccionando su vestimenta a mano.

Armaduras, capas, espadas, vestidos o el propio color de pelo, todo está preparado minuciosamente para lograr el mejor resultado posible y alcanzar el máximo nivel de calidad de las caracterizaciones. El jurado encargado de valorar las creaciones estuvo conformado por Thelema, Rai y Dédalo, tres de los cosplayers más reconocidos a escala nacional.

TLP Tenerife es una iniciativa impulsada por INtech Tenerife, perteneciente al área Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife, y está organizada por la asociación sociocultural de fomento del buen uso de la tecnología Innova7. El evento es posible gracias al apoyo del MEDI y FDCAN y los patrocinadores Movistar, Tenerife 100 % Vida, Work&Play, Why Tenerife?, YoSoyTenerife, Tenerife Film Commision, Fundación Cepsa, QiCanarias.com, Globalan, Aruba, IBM, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Fuentealta, RedBull, ITER, CanaLink e it3. Asimismo, cuanta con la colaboración de Multicines Tenerife, Sonopluss y Google Developer Groups Spai.

