TLP Tenerife Summer 2019 establece un nuevo récord de asistentes con 61.000 visitas

Tenerife/ El mayor evento de tecnología y nuevas tendencias del país celebrará el próximo año su décimo quinto aniversario. TLP Tenerife Summer 2019, el mayor evento de tecnología y nuevas tendencias del país, ha vuelto a batir su récord de visitantes con en los siete días que ha estado abierto el evento con más de 61.000 entradas, lo que supone un importante incremento con respecto a las 56.000 visitas del año pasado. Además, los 2.000 teleperos han pasado 24 horas al día compartiendo vivencia en el Recinto Ferial de Tenerife con la opción de conectarse a la máxima velocidad de red del país. TLP Tenerife Summer 2019 es un evento impulsado por INtech Tenerife -perteneciente al Cabildo de Tenerife-, y organizado por la asociación por el buen uso y fomento de la tecnología Innova7.



El vicepresidente y consejero del área Tenerife 2030, Efraín Medina, señala que "llevamos 15 años llevando la bandera de la tecnología e incorporando las nuevas tendencias culturales y sociales para dar cobertura a un público que demandaba estos contenidos. Lo que empezó como una pequeña aventura ha terminado por convertir el Recinto Ferial en uno de los encuentros tecnológicos más importantes del país y un lugar donde la parte formativa y profesional se ha convertido en un referente nacional".

Cosplay.- TLP Tenerife Summer 2019 se cerró ayer [domingo 21] en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife con el tradicional y multitudinario concurso de Cosplay. El ganador fue el cosplayer Jota Vamps, caracterizado de Monster Hunter: World, revalidando así el título que obtuvo en la edición de 2018. En el apartado grupal, las vencedoras fueron Chiru, con cosplay de Onmyoji, mientras que el título de mejor confección recayó en manos de Violet High, pareja caracterizada de Persona 5. El premio al mejor prop accesorio se lo llevó Predator Scar, caracterizado de Alien vs. Predator.

K-Pop.- Uno de los eventos que más auge ha tenido en TLP Tenerife es la final del concurso de K-Pop bajo el nombre de TLP K-Pop Championship que llenó el pasado sábado el Recinto Ferial. El K-Pop o pop coreano es una tendencia musical cada vez más seguida en España y en Europa donde los seguidores de las coreografías y canciones de música pop coreana o japonesa se cuentan por miles. En el escenario principal se enfrentaron 12 grupos de K-Pop.

Un total de diez grupos se convirtieron en finalistas tras pasar por dos semifinales celebradas entre el miércoles 17 y el jueves 18. A estas diez agrupaciones, les esperarían otras dos en la final, una de ellas llegada desde Madrid tras ganar un concurso realizado por la organización de la feria. Finalmente, el primer puesto sería para el grupo BlackJack. Desde la isla de Gran Canaria, Solsticy lograría un segundo lugar. Finalmente, las terceras serían M/DNIGHT.

Esports.- TLP Tenerife Summer 2019 también se ha consolidado como un lugar donde poder desarrollar competiciones de esport nacionales e internacionales al más alto nivel. Así, este año acogió la final de la mayor liga de videojuegos del país y ha sido la sede de la fase final de la ESL Masters de CS:GO donde el equipo portugués OFFSET Esports se proclamó campeón de ESL Masters Temporada 5. Este equipo ha ganado una plaza para una competición internacional y una plaza en el Showmatch en IBC 2019 frente al campeón de ESL Meisterschaft, que se celebrará en Alemania.

Además de este torneo, TLP Tenerife ha sido parada oficial del Circuito Tormenta junto a Dreamhack Valencia, Gamepolis y Euskal Encounter. En TLP Tenerife se ha disputado una competición BYOC (Bring your own computer, que en español significa trae tu propio ordenador) de la que han salido tres equipos clasificados para la fase final de Island of Legends, la competición oficial de League of Legends de TLP Tenerife.

TLP Innova.- TLP Tenerife Summer 2019 ha acogido más de 30 actividades formativas en el ámbito de TLP Innova donde se ha podido acudir a talleres y charlas tecnológicas. En este sentido, se puede destacar el acuerdo de colaboración con IBM Q, la división cuántica del gigante informático. Gracias a este convenio, varios de sus expertos han impartido talleres sobre cómo programar algoritmos cuánticos utilizando Qiskit, el primer framework open source de computación cuántica. En ese sentido, un equipo de investigación de la Universidad de La Laguna, liderado por Paco Martín trabajó en remoto para IBM Research y apoyados por los servicios de incubación empresarial de INtech Tenerife. Hoy en día trabajan directamente para el gigante informático en su sede de Nueva York.

Además, TLP Innova también acogió una sesión sobre Artes Digitales donde participaron algunas de las empresas más punteras del sector que, además, se están instalando en Tenerife atraídas por los incentivos fiscales y las buenas condiciones de vida de la isla. Los participantes insistieron en que se requiere un esfuerzo en formación para poder contratar a personal local en un sector en auge. Entre las empresas participantes se encontraron Lightbox Animation Studios, que presentó Lightbox Academy.

Asimismo, también participó B. Water Studios, uno de los tres estudios de animación más grandes asentados en Tenerife y mostraron cómo es la experiencia de trabajar en videojuegos, efectos visuales y animación en la isla. El estudio indie Drakhar Studio, con sede compartida entre Tenerife y Madrid, y especializado en el desarrollo de juegos 3D para plataformas web y móviles, también explicó cómo han logrado el éxito en el sector.

A estas tres compañías asentadas en Tenerife se suman las intervenciones de Félix Bergés y Tei Brito, CEO y Junior Compositor, respectivamente, de El Ranchito, proveedor de efectos visuales (VFX) de la serie 'Juego de Tronos' de HBO en varias de sus temporadas. Recientemente ha abierto una de sus oficinas en Tenerife atraídos por los incentivos fiscales y la Zona ZEC pero, también, por las crecientes oportunidades profesionales y creativas que ofrecen las Islas.

Voluntarios.- Una parte esencial de TLP Tenerife es su personal formado por más de 100 staff y 300 voluntarios, apoyados por Fundación Cepsa, que no solo han recibido formación sino que pueden disfrutar de un puesto en la Lan Party. Este año TLP Tenerife 2019 ha estrenado un punto violeta y un punto arcoíris con el objetivo de atender y prevenir las acciones machistas en el evento. A través de ellos, cientos de personas se han informado sobre cómo prevenir este tipo de conductas, cómo denunciarlas en caso de sufrirlas o presenciarla. Además, ha tenido otras iniciativas como un acuerdo con la Asociación de Personas con Espectro Autista de Tenerife (Apanate) en el que parte de sus usuarios han participado como voluntarios de TLP Tenerife.

TLP Tenerife es una iniciativa impulsada por INtech Tenerife, perteneciente al área Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife, y está organizada por la asociación sociocultural de fomento del buen uso de la tecnología Innova7. El evento es posible gracias al apoyo del MEDI y FDCAN y los patrocinadores Movistar, Tenerife 100 % Vida, Work&Play, Why Tenerife?, YoSoyTenerife, Tenerife Film Commision, Fundación Cepsa, QiCanarias.com, Globalan, Aruba, IBM, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Fuentealta, RedBull, ITER, CanaLink e it3. Asimismo, cuanta con la colaboración de Multicines Tenerife, Sonopluss y Google Developer Groups Spai.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)