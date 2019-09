Incluye competiciones de algunos de los juegos más populares del momento como 'Teamfight Tactics', 'FIFA 20', 'Call of Duty' o la nueva entrega de 'Pokémon'.

HiperDino ha presentado la segunda edición de la Liga Canaria de Esports con la celebración de un gaming day, un evento que reúne a jugadores de Canarias para participar en torneos, retos y espacios de juego libre e intercambiar impresiones.Según datos sectoriales Canarias, con una estimación de unas 765.000 personas aficionadas, es una de las comunidades con mayor tasa de penetración de videojuegos. HiperDino se suma a este movimiento transformador para desarrollar una alternativa de ocio que promueve valores como la deportividad y el trabajo en equipo.

Tras el éxito de su primera edición, con más de 4.400 jugadores registrados y más de 20.000 seguidores de las actividades celebradas, la Liga Canaria de Esports HiperDino se estrena con un programa enfocado a todos los públicos (jugadores profesionales, aficionados y familias) y con mejoras en la estructura para brindar una experiencia más completa a los usuarios. Además, incorpora dos nuevos formatos (las divisiones abiertas y las divisiones regulares), que permiten tener activas las inscripciones durante toda la competición.

El campeonato repartirá 20.000 euros en premios en distintas categorías con competiciones que incluyen algunos de los juegos más populares como Teamfight Tactics, Call of Duty o la nueva entrega de Pokémon, entre otras.

La presentación de la liga, que ha tenido lugar en las oficinas del Grupo DinoSol de Santa Cruz de Tenerife, ha reunido a más de 50 jugadores y ha acogido un coloquio con algunos de los mejores gamers del Archipiélago, para analizar la situación y tendencias de los deportes electrónicos.

El acto ha contado con la participación del director de Sistemas de HiperDino, Eduardo Prieto, el CEO de Gaming Experience, Antonio Cabrera, y el coordinador de la Liga Canaria de Esports HiperDino, Julio Martín.

Según el director de Sistemas de HiperDino, Eduardo Prieto, "para HiperDino es una enorme satisfacción ser los impulsores de la Liga Canaria de Esports y estar presentes en uno de los momentos de ocio preferidos por las nuevas generaciones y cada vez por más personas de todas las edades. Queremos formar parte de este movimiento y contribuir a la promoción de valores como el esfuerzo, la deportividad y el trabajo en equipo".

Por su parte, el CEO de Gaming Experience, Antonio Cabrera, sostiene que "esta segunda edición de la Liga Canaria de Esports HiperDino es una nueva oportunidad para continuar mejorando este proyecto pionero en Canarias, que se nutre del feedback de la comunidad y que atiende las necesidades de entretenimiento y competición de los gamers del Archipiélago (y también de los que no lo son), contribuyendo al desarrollo responsable de los esports".

Para el coordinador de esta liga, Julio Martín, "esta edición de la liga amplía su oferta incluyendo más formatos de competición, nuevos juegos y más actividades destinadas a todos los públicos. Además, el hecho de que la estructura global de la liga esté dividida en pequeñas temporadas de dos meses ofrece al usuario mayor comodidad y flexibilidad, tanto de acceso como de participación, en las acciones que requieren un mayor nivel competitivo".

Campeonato online y eventos presenciales durante todo el año

La segunda edición de la Liga Canaria de Esports HiperDino se prolongará hasta julio de 2020, finalizando con un gran evento final. La competición se desarrollará online y también contará con actividades presenciales de dinamización y promoción destinadas al público infantil y a las familias.

La liga se estructura en divisiones regulares y de acceso, divisiones abiertas, open cups (torneos de uno o dos días de duración) y otras actividades promocionales.

En este momento ya están abiertas las inscripciones para las competiciones de League of Legends, CS:GO, FIFA 20, Clash Royale, Teamfight Tactics, Hearthstone, Open Cup Fortnite y el Open Cup Super Smash Bros. Ultimate.

Otros juegos que forman parte de esta edición son Call of Duty, Pokémon Espada/Escudo, Tekken 7, Dragon Ball FighterZ, Super Street Fighter y Brawl Starts.

Para participar en la Liga Canaria de Esports HiperDino se requiere ser residente canario y mayor de 16 años.

Las personas interesadas pueden inscribirse y seguir las competiciones a través de la página web de la liga www.ligacanariaesports.com y las redes sociales, con el hashtag #LigaCanariaHD.