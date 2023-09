Casi el 88% de los españoles entre 15 y 19 años están escolarizados, seis puntos más que hace una década

Madrid/ La tasa de escolarización de la población entre 15 y 19 años se sitúa en el 87,9% (datos de 2021), 6,1 puntos porcentuales más que hace una década, según el estudio 'Panorama de la Educación 2023. Indicadores de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)', publicado hoy por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP). Esta cifra supera la media de los países de la OCDE del estudio (84,0%) y está en niveles similares a la media de los 25 de la UE incluidos en el mismo (87,7%).



El informe, elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa del MEFP, se basa en el informe 'Education at a Glance 2023', que la OCDE prepara cada año, con los datos educativos de las principales economías de la Organización y otros países asociados o en proceso de adhesión. En esta

ocasión, el informe analiza de forma más detallada las enseñanzas de Formación Profesional, su evolución y su relación con el empleo.

La tasa de escolarización es también comparativamente más alta en España en la etapa de primer ciclo de Infantil: el 24,7% de niños y niñas menores de 2 años acuden a la escuela (frente al 18,0% en la media OCDE y el 11,8% en la UE25), así como el 56,2% de los que han cumplido los 2 años (frente al 43,0% en la media OCDE y el 37,3% en la media UE25).

La expansión educativa en la última década se ve también reflejada en un mayor nivel de formación general de la población: en 2022, más de la mitad de los jóvenes españoles entre 25 y 34 años, el 50,5%, tiene estudios terciarios, frente al 47,2% de los ciudadanos de esa edad en la media OCDE y el 44,7% en la media UE25. En 2015, el 41,0% de los jóvenes españoles tenía esa titulación.

En el caso de la población adulta entre 25 y 64 años, el 41,1% tiene estudios superiores (40,4% en OCDE y 37,7% en UE25), 8,5 puntos más que hace una década. En el otro extremo, el porcentaje con estudios inferiores a la segunda etapa de secundaria se ha reducido en 9,5 puntos porcentuales, pasando del 45,3% en 2012 al 35,8% en 2022.

Diferencias salariales

Por otra parte, el informe se detiene en la relación entre educación y formación y el acceso al mercado laboral. A mayor formación, mayor nivel de empleo y mejores salarios.

En España, superar el nivel educativo de secundaria obligatoria y realizar una Formación Profesional de Grado Medio aumenta así en un 20% las posibilidades de encontrar empleo para los jóvenes españoles entre 25 y 34 años. En el caso de los titulados en FP de Grado Superior, casi el 83% trabaja a los 3 o 4 años de la graduación (una cifra que no se alcanza antes de los 5 años en el caso de los graduados universitarios).

Además, la probabilidad de tener un salario por encima de la media general aumenta con el nivel educativo alcanzado. Así, las personas con titulaciones superiores ganan en España un 55% más que las que no estudiaron más allá de la segunda etapa de secundaria (principalmente Bachillerato y FP de Grado Medio). En la OCDE y la UE, las diferencias son respectivamente del 56% y el 52%.

El estudio también analiza la trayectoria educativa de los alumnos y alumnas al año de graduarse, mostrando así la variabilidad de la oferta formativa y las alternativas que ofrecen los sistemas educativos. España se encuentra entre los países de la OCDE con mayor porcentaje de personas que siguen estudiando tras graduarse en un ciclo formativo de grado medio (49,8%), destacando los ciclos cortos de educación terciaria (36,4%), principalmente Grados Superiores de FP, y otros programas profesionales de segunda etapa de educación secundaria (12,7%).

En cuanto al profesorado, en España la proporción de alumnado por docente es menor que en las medias internacionales, especialmente en el caso de la FP. En segunda etapa de secundaria, en la vía general, hay 11 estudiantes por docente (14 en la media OCDE y la UE25), y en la de FP, España tiene una media de 9 estudiantes por docente (15 de la media OCDE y los 14 en la media UE25). En el caso de la FP de Grado Superior, el número medio de estudiantes por docente en España es de 11 estudiantes, cuando es de 16 en la media OCDE y de 13 en la UE25.

