Los jóvenes canarios son los más optimistas sobre el futuro del empleo

"Si bien no tenemos certeza de cuál será la situación en cinco años, la realidad en estos momentos, según las cifras oficiales, es que se está creando empleo, a lo que yo introduciría dos matizaciones. La primera es que España está a la cola de Europa en materia de empleo juvenil, algo que incide negativamente en las posibilidades de los jóvenes de encontrar empleo. Y la segunda es si el empleo es de calidad. Si los jóvenes no están suficientemente preparados, el empleo que podrán conseguir será peor, y más con los importantes cambios que se están produciendo por la evolución tecnológica y la digitalización", añade Nuño Nogués, director de Young Business Talents.

Al ser preguntado por su situación más a corto plazo, el 63,1% cree que conseguirá trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios; el 57,4% de los jóvenes encuestados cree que su generación está mejor preparada que la de sus padres y que conseguirán un trabajo mejor que el de sus progenitores (79,5%).

"Aunque ahora los jóvenes, por lo general, tienen mayores oportunidades formativas, eso no significa que estén mejor preparados. La pérdida de la cultura del esfuerzo, los móviles o el poco interés por los estudios, hacen que la generación Z no le dé tanta importancia a su preparación, en comparación a como lo hacían sus padres", señala Nuño Nogués.

En cuanto a los factores que consideran más importantes a la hora de poder encontrar empleo son: el interés y las ganas de trabajar (63,6%), tener un buen nivel de idiomas (54%), los conocimientos (52,3%), la experiencia (45,5%), y un buen expediente académico (29,5%). Asimismo, los jóvenes canarios son, además, junto a los catalanes y los murcianos, los españoles más predispuestos a cambiar de país para trabajar (80,1%), un dato ligeramente superior a la media nacional (74,5%).

Elección estudios y actividad profesional

En cuanto a la elección de estudios, el 58,5% de los preuniversitarios canarios tiene pensado estudiar una carrera, frente al 20% que no irá a la Universidad y estudiará otra cosa, y del 21% que se muestra indeciso y que aún no sabe qué hará.

En cuanto a las titulaciones que mayor interés les despiertan son: Empresas y Economía (31,8%), Marketing y Publicidad (29,5%), Derecho (18,6%), Psicología/Sociología (17,8%) y Magisterio (17,1%). Los jóvenes de las Islas Canarias son además los españoles que más creen (78,4%) que lo que están estudiando ahora les será de utilidad para su carrera profesional, situándose por encima de la media nacional (72,8%).

Respecto a la actividad profesional que les gustaría hacer en el futuro, el 30,1% tiene vocación emprendedora y les gustaría montar su propia empresa o ser profesional autónomo; seguido de un 26,7% que se muestra indeciso y que aún no lo sabe; de un 26,1% que quiere ser funcionario, y trabajar en una empresa en último lugar (17%).

Dentro del porcentaje de jóvenes que tienen vocación emprendedora, la mayoría se muestra pesimista ya que el 86,9% considera que es difícil o muy difícil que una empresa recién creada alcance el éxito. "Las trabas a las que se enfrenta un emprendedor en España son innumerables y en diferentes ámbitos. Deben superar barreras como la burocracia, las regulaciones cambiantes y cada vez más exigentes, aspectos fiscales y laborales, la inestabilidad política, problemas de financiación y cada vez mayor competencia. En otros países, estas dificultades son menores o no existen. Además, en nuestro país falta cultura empresarial. No es un problema de los jóvenes, es un problema de lo que ven y les enseña la sociedad. Los jóvenes españoles tienen menos interés en crear su propia empresa, posiblemente porque ven menos oportunidades, ya que en España el empresario está peor valorado que en otros países, y no se ven tantos casos de éxito empresarial como fuera de nuestras fronteras", explica el director de Young Business Talents.

Por otro lado, al ser preguntados por las fuentes que utilizan para estar informados, el 61,4% se inclina por las redes sociales, frente al 35,2% que elige los medios tradicionales como el periódico, medios digitales, radio o televisión; y un 3,4% que declara que no le interesa la actualidad. "A pesar de que la actual generación está continuamente conectada, posiblemente estén más desinformados. Internet y las redes sociales ofrecen mucha más información que los medios tradicionales y eso es positivo. Sin embargo, esta información en ocasiones es menos relevante y está más sesgada, lo que hace que sea menos útil y pueda provocar desinformación", concluye Nuño Nogués.

Por último, para el 96% de los jóvenes canarios es importante estar informado de la actualidad de cara a su formación, y a la hora de documentarse para hacer un trabajo, casi la totalidad de los preuniversitarios (89,8%) busca en Internet y compara diferentes fuentes; un 5,1% busca en fuentes ajenas a Internet, un 3,4% consulta Wikipedia, y un 1,7% copia lo primero que ve sin contrastar la información.