Paralizar la implantación de la infantil 0-3 años ampliará la brecha educativa de Canarias con el resto de las comunidades

Como se sabe, el departamento educativo cuenta con un Plan de implantación progresiva del tramo 0-3 años que en su momento consideramos escasamente ambicioso teniendo en cuenta la relevancia de este nivel educativo y el enorme retraso que presentan las Islas, situadas a la cola, solo superando a la Región de Murcia y al Principado de Asturias, en los últimos datos oficiales publicados.

Sorprende, además, que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no haya hecho público ningún informe que justifique esta paralización de facto del desarrollo del Plan de Implantación que se convierte en un incumplimiento más de la Ley Canaria de Educación no universitaria (LCE) aprobada por una amplia mayoría de su Parlamento en 2014.

Imprescindible y urgente

Una implantación, imprescindible y urgente, en una comunidad como Canarias que sigue presentando elevados niveles de pobreza y en la que la oferta pública de la educación infantil 0-3 años constituye una obligación de las administraciones que no puede quedar en un exclusivo negocio de la iniciativa privada.

La Plataforma para el 5% continúa exigiendo el pleno cumplimiento de la Ley Canaria de Educación. No se hizo en los Presupuestos de la Comunidad para este año 2024, donde en vez de acercarnos nos alejamos del 5% del PIB en educación que establece la LCE; y no se hace tampoco cuando no frena el desarrollo de lo establecido en torno a la infantil 0-3 en la disposición adicional decimonovena de la Ley.