El Gobierno de Canarias invertirá hasta 2031 casi 78 millones de euros en un plan de choque para mejorar las infraestructuras educativas del sur de Tenerife

El plan, elaborado en apenas cinco meses y en cuya presentación ante alcaldes y medios de comunicación participó también el director general de Infraestructuras y Equipamientos Educativos, Iván González, responde al compromiso adquirido el pasado enero por el consejero ante la necesidad de atender urgentemente a esta zona, considerada "roja" en materia de escolarización debido al incremento de población que ha experimentado en los últimos tiempos.

Así, en algo más de veinte años, de 2000 a 2023, la comarca ha pasado de los 146.081 a los 317.006 habitantes, un incremento del 220 por ciento que, en casos como el de Arona, Granadilla de Abona, Adeje o San Miguel, ha supuesto duplicar o incluso triplicar la población sin apenas novedades en infraestructuras educativas (el único centro de nueva creación en la zona ha sido el IES Montaña de Guaza, que en realidad no ha supuesto un aumento del número de plazas escolares, sino el traslado del anterior IES Guaza).

Ese aumento poblacional responde sobre todo a la llegada de familias jóvenes y con hijos en edad escolar (la media de edad de la zona es de 42,8 años, pero en casos como Granadilla o San Miguel se reduce a los 39,5 y 39,9 años, respectivamente), que llegan atraídas por las oportunidades que ofrece una actividad económica emergente vinculada al sector servicios.

Una situación que, sin embargo, contrasta con el déficit ya de por sí histórico en la creación de nuevos centros educativos, y que tradicionalmente se ha intentado subsanar con la instalación de aulas modulares (de hecho, la mayor concentración de centros educativos con aulas modulares de Canarias se encuentra en esta comarca), una realidad que el Ejecutivo Autonómico quiere ahora cambiar con el impulso de este plan, que contempla dos tipos de actuaciones: nuevas infraestructuras y la ampliación de centros ya existentes.

Para ello, se cuenta con fondos Feder de la Unión Europea, fondos propios del Gobierno de Canarias, convenios de colaboración con otras administraciones o el Plan Especial de Empleo de Canarias, que supondría una inyección económica de 42 millones de euros. En total, 77,7 millones de euros de los que ya se han desembolsado 8,8 millones.

Diez centros nuevos y casi veinte ampliados

En concreto, está prevista la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Punta Larga (Candelaria) mediante la creación de un nuevo comedor y la ampliación del Centro de Educación Obligatoria (CEO) Andrés Orozco (Arafo) mediante la creación de vestuarios en la zona deportivas y la ampliación del CEO Guajara (Fasnia) mediante la creación de tres nuevas aulas.

En Arico, la construcción de un nuevo CEO en Abades y, en Granadilla de Abona, la construcción de un CEO (San Isidro) y un Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP), con la cesión municipal de un edificio. Además, también en Granadilla, está prevista la ampliación de otros seis centros: los Institutos de Educación Secundaria (IES) El Médano, Magallanes y Los Cardones, y los CEIP Abona, Los Abrigos y Froilán Hernández, este último, mediante la creación de un nuevo comedor.

San Miguel de Abona contará con un nuevo IES y un nuevo CEIP en Las Chafiras, mientras que Vilaflor de Chasna verá ampliado el CEO Hermano Pedro también mediante la creación de un comedor.

Por su parte, Arona tendrá un nuevo CIFP en Los Cristianos, un nuevo centro de educación especial (CEE) con residencia escolar en Parque de la Reina y ampliará los IES Los Cristianos e Ichasagua, la Sección de Instituto de Educación Secundaria (SIES) Arona, el CEIP Buzanada y la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Los Cristianos.

Por último, el plan incluye en Adeje un nuevo CIFP y un nuevo CEE, así como un CEIP (Tijoco Bajo), mientras que para Santiago del Teide se prevé la ampliación del IES Serafín Pardo y del CEIP José Esquivel.

Todas las actuaciones incluidas en este plan, que ha contado para su elaboración con aportaciones de otros centros directivos de la Consejería y de los Ayuntamientos, se fundamentan en las necesidades detectadas por el Servicio de Escolarización del departamento dirigido por Poli Suárez y la Inspección Educativa.

Además, y a diferencia de ejemplos anteriores (el Plan Sur de Nuevas Infraestructuras Educativas 2001 no llegó a desarrollarse y el Plan Canario de Infraestructuras Educativas 2018-2025 solo se ha ejecutado al 3,2 por ciento, con solo una de las 31 actuaciones previstas ejecutadas), este nuevo instrumento pretende ser, ante todo, realista, y ha sido requisito indispensable para su inclusión en el mismo el que las actuaciones contaran, al menos, con suelo para llevarse a cabo.

En esa línea, y siguiendo criterios técnicos, solo dos municipios no cuentan, por ahora, con ninguna medida prevista: Güímar, donde no obstante existe la posibilidad de crear más adelante un CEO en El Puertito, y Guía de Isora, donde, no obstante, sí hay previstas otras medidas no incluidas en el plan al no suponer creación ni ampliación de centros, como el traslado del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) a otras instalaciones mejores que las ahora existentes.

No obstante, "las medidas que hoy presentamos no solo afectarán a los centros y municipios afectados, sino a toda la comarca, pues la creación de nuevas infraestructuras y la ampliación de las existentes permitirá descongestionar otros centros del entorno", explicó Poli Suárez, que puso como ejemplo el alivio que las mejoras en materia de educación especial supondrán para el Centro de Educación Especial (CEE) Adeje.

Además, "el plan se actualizará anualmente, permitiendo incorporar otras actuaciones durante el período de vigencia del mismo, hasta 2031", unas actualizaciones que "serán publicadas para permitir un mejor seguimiento de las medidas anunciadas y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas", según González.

El director general de Infraestructuras detalló que "cada año, en el mes de junio, este plan se publicará de nuevo en la página web de la Consejería actualizando el cronograma de cada una de las medidas incluidas, así como la tabla de financiación, por si hubiese cambios" respecto a lo hoy presentado, que incluye una descripción y una imagen de todas las actuaciones, su importe, el procedimiento que se seguirá para su ejecución y el cronograma previsto, con indicación de la fase en que se encuentra.