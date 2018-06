EF CHALLENGE consiste en una primera fase, en publicar un vídeo respondiendo en inglés a la pregunta "what does sustainable development mean to you?" (¿Qué significa para ti el desarrollo sostenible?) en el que los participantes tienen el reto de escribir y grabar un discurso que inspire a la audiencia y convenza al jurado. Será este tribunal en el que elija a los finalistas a nivel nacional, entre los que se encuentra, Lucía Cabrera.

Durante la celebración la alumna ha hecho una presentación en inglés al resto de invitados dando las gracias y animando a sus compañeros a participar en este tipo de torneos. "Lo que más me motivó a participar era el hecho de acercarme a nuevas culturas, viajar y conocer a gente de otros lugares", ha explicado Lucía.

El objetivo de EF Education First con este tipo de competiciones es promover la capacidad de oratoria y el pensamiento crítico de los jóvenes brindándoles la oportunidad de participar en enriquecedoras experiencias internacionales. Entre los premios destacan desde cursos de idiomas online hasta viajes a maravillosos destinos. Además, los ganadores de EF CHALLENGE optan a participar en el EF YOUTH LEADERSHIP FORUM, un debate sobre problemas globales con el resto de participantes de otros países que tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Para Valeria Valencia, de EF Education First, "Con estas iniciativas fomentamos la capacidad de argumentación de los más jóvenes con el objetivo de que adquieran las facultades lingüísticas necesarias para compartir diferentes perspectivas y opiniones en la resolución de problemas que afectan a la sociedad".

Sobre EF Education First

EF Education First fue fundada en 1965 con la misión de romper barreras de idioma, cultura y geografía. Con 400 escuelas y oficinas en 55 países, EF Education First se especializa en la enseñanza de idiomas en el extranjero, viajes educativos, másteres y postgrados e intercambios culturales. Más información en www.ef.com.es