La Plataforma 5% para Educación se opone a las rebajas fiscales que impiden recuperar el nivel de gasto educativo anterior a la crisis

Entre 2008 y 2018, la contribución fiscal en los presupuestos de Canarias no sólo no ha aumentado como pretenden hacer creer algunas fuerzas políticas, sino que ha descendido un -0,6% del PIB. Si el nivel de contribución fiscal actual fuera igual al de 2008 se recaudarían más de 250 millones de euros más que lo que se está recaudando.

Mientras la contribución fiscal decrece y se anuncian nuevos recortes de ingresos en forma de rebajas fiscales, el gasto social ha perdido más de un punto (-1,1% del PIB) y Educación ha perdido un -0,4% del PIB.

Canarias es, con diferencia, la comunidad autónoma del país con menor contribución fiscal, registrando un 7% frente al promedio del 10% del resto de España.

La Plataforma 5% para Educación señala que el menor margen de nuestro presupuesto tiene que ver mucho con nuestra fiscalidad, porque Canarias no sólo cuenta con una fiscalidad muy baja (un 30% menor que la media) sino que además ésta se ha reducido durante la crisis mediante la acumulación de rebajas fiscales que no se han revertido tras la recuperación.

Pese a ello, se vienen aplicando nuevas rebajas fiscales que limitan la capacidad de recuperación de los servicios públicos esenciales.

Por citar sólo un ejemplo, la bajada del tipo impositivo del IGIC a las Telecomunicaciones del 7% al 3% en el presupuesto de 2018 ha supuesto una merma de recursos de 40.249.432 de euros en los ingresos de la comunidad autónoma a cambio de una reducción en la factura telefónica de apenas 2 euros por hogar. Con estos fondos se podría haber contratado 1.000 profesores y sacado a 1.000 familias del paro, reduciendo a la mitad el déficit de plantillas respecto al Estado. Así es como las rebajas fiscales comprometen la recuperación de los servicios públicos.

Gasto social

Mientras el gasto social no recupere los niveles anteriores a la crisis, no sólo no se justifica ninguna rebaja, sino que son necesarias recuperaciones fiscales para dar cumplimiento al artículo 31 de nuestra Constitución. Este señala que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad".

La Plataforma 5% para Educación insta a las fuerzas políticas a aplicar una fiscalidad al servicio de la sanidad, la educación y la dependencia, en lugar de crear unos servicios públicos hipotecados por una fiscalidad menguante.