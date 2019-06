Los colegios Santa Teresa de Jesús, Saucillo, CEO Mogán y Echeyde III reciben los premios provinciales y autonómicos

La entrega de galardones ha estado presidida por Soledad Monzón Cabrera, Consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, acompañada por José Antonio López Mármol, Delegado Territorial de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz Méndez, Presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, Andrés Guillén Guillén, Director de Zona de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife y miembros de los jurados provincial y autonómico.La Consejera ha declarado que quiere seguir contando con la valiosa colaboración de la ONCE y que le parece una gran iniciativa el programa de sensibilización educativa que es el Concurso Escolar de la ONCE.Por su parte, el Delegado Territorial de la ONCE ha agradecido los más de 35 años que la Consejería de Educación viene trabajando junto a la ONCE por la inclusión de las personas con discapacidad visual y que "seguimos encantados de trabajar de futuro en la misma línea".En esta edición han participado 7.063 alumnos de 95 centros educativos de Canarias, bajo la coordinación de 114 profesionales de la educación.Se trata de un programa de sensibilización educativa que arrancó el pasado mes de octubre con la intención de que el aula trabaje de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los estudiantes para mantener una convivencia respetuosa, especialmente en ese momento feliz del "cole", evitando que se convierta en lo contrario.La hora del recreo suele durar entre 20 y 30 minutos. Es el tiempo suficiente para que un estudiante se sienta al margen de sus iguales. Por ello, este concurso busca que los centros perciban el recreo como una parte importante de su proyecto educativo y no como un simple paréntesis en la jornada lectiva. De esta manera se puede convertir en una oportunidad educativa para la inclusión y la diversión de todos y todas.En el 35 concurso escolar del Grupo Social ONCE han participado todos los escolares de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional. Los estudiantes de Primaria y Especial han realizado un cartel que refleja sus pautas para fomentar y reivindicar la diversidad e inclusión en el recreo, que va acompañado de una audiodescripción. Mientras, los escolares de la ESO, FP y Bachillerato han grabado un videoclip musical, de un minuto de duración, junto a un pequeño guion.Cada grupo o aula ha subido a la página web del concurso (www.concursoescolaronce.es) su trabajo en la categoría correspondiente: A (3º, 4º de Ed. Primaria); B (5º y 6º de Ed. Primaria); C (Ed. Secundaria y FP Básica); D (Bachillerato y Formación Profesional Media y Superior), y E (Ed. Especial).Los trabajos seleccionados por el jurado, para cada una de las categorías han sido:PREMIO PROVINCIAL

CATEGORÍA C (Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica):

Nombre del grupo: B (4º de la ESO)

Nombre del colegio: Santa Teresa de Jesús

Título del trabajo: "Todos juntos, un recreo inclusivo"

PREMIOS AUTONÓMICOS

CATEGORÍA A (3º y 4º de Educación Primaria):

Nombre del grupo: A (3º de primaria)

Nombre del colegio: Saucillo. Las Palmas

Título del trabajo: "¡Seamos como seamos nos respetamos y ayudamos! En nuestro patio inclusivo hay varias zonas donde jugar. Ven, ¡no te aburrirás!"

CATEGORÍA B (5º y 6º de Educación Primaria):

Nombre del grupo: A (5º de primaria)

Nombre del colegio: CEO Mogán. Las Palmas

Título del trabajo: "Chapas de la inclusión"

CATEGORÍA C (Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica):

Nombre del grupo: D 2º ESO

Nombre del colegio: Echeyde III. Santa Cruz de Tenerife

Título del trabajo: Un Echeyde inclusionante

El jurado ha estado compuesto por: D. José Antonio López Mármol, Delegado Territorial de la ONCE en Canarias; D. Miguel Ángel Déniz Méndez, Presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias; D.ª Estíbaliz Hidalgo Hernández, Asesora de la Consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias; D.ª Ana Dolcet Pérez, Profesora del Equipo de Atención Educativa a Personas con Discapacidad Visual; D. Francisco Sosa Godoy, Inspector de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias; D.ª Natalia González Vargas, Redactora del periódico digital Canarias Ahora.es; D.ª Tatiana Milán Cabrera, Sicóloga de la Asociación Asperger Islas Canarias (ASPERCAN) y D. Francisco Javier Bencomo Bencomo, Presidente de CERMI Canarias.